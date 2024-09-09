Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin cinayetiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Cinayetin nedenini söyleyen Yılmaz, "Haber kaynağımdan öğrendim, çok da güvenilir. Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor." dedi.

NARİN CİNAYETİNDE 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, o günden sonra sırra kadem bastı. Arama çalışmalarının 19. gününde acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulundu. Olaya ilişkin aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken, tüm Türkiye'yi yasa boğan vahşette çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"NARİN ANNE VE AMCASINI UYGUNSUZ BİR VAZİYETTE GÖRMÜŞ"

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında, gazeteci Yılmaz cinayetin nedenini açıkladı. "Haber kaynağımdan öğrendim, çok da güvenilir." diyen Yılmaz, "Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.