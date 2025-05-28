Diddy'nin Eski Asistanı Mahkemede Konuştu

Diddy'nin Eski Asistanı Mahkemede Konuştu
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Rapçi Diddy'nin eski asistanı Capricorn Clark, mahkemede verdiği ifadede, Diddy'nin 2011 yılında Kid Cudi'yi öldürmek için kendisini silahla arabaya bindirdiğini ve olayın detaylarını tüm çıplaklığıyla anlattı.

ABD'li rapçi Sean "Diddy" Combs'un eski asistanı Capricorn Clark, mahkemede verdiği ifadede 2011 yılında Diddy tarafından kaçırıldığını ve ünlü rapçi Kid Cudi'ye yönelik bir cinayet planına tanıklık ettiğini iddia etti. Clark, duygusal anlara sahne olan duruşmada jüri karşısına çıkarak Diddy'nin eski sevgilisi Cassie Ventura ile ilişki yaşadığı gerekçesiyle, Kid Cudi'nin Los Angeles'taki evine silahla gittiğini ve Cudi'yi öldürmeyi planladığını anlattı. Clark, 2004'ten 2017'ye kadar Diddy ve şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

"GİYİN,ÖLDÜRMEYE GİDİYORUZ"

Clark'ın ifadesine göre, olay 22 Aralık 2011 sabahı saat 05.30 sularında yaşandı. Clark, kapısında yüksek sesler duyduğunu ve kapı deliğinden baktığında Diddy'yi sinirli bir şekilde silahla gördüğünü söyledi. Üzerinde gri bir pantolon ve gömlek olan Diddy'nin pantolonu kasık kısmından yırtıktı ve iç çamaşırı görünüyordu. Diddy'nin, "Giyin. Bu zenciyi öldürmeye gidiyoruz," dediğini aktaran Clark, güvenlik görevlisi Ruben'in kullandığı siyah bir Escalade aracıyla Cudi'nin evine gittiklerini ifade etti. Diddy'nin silahını kucağına aldığı, kendisinin ise arabada beklediği belirtildi.

"DUA ETTİM, CUDİ EVDE OLMASIN"

Clark, "Cudi'nin içeride olmaması için dua ediyordum," dedi. İfadeye göre Diddy ve güvenlik görevlisi eve girdi. Ancak polis sirenlerinin duyulmasının ardından olay yerinden ayrıldılar. Clark, Diddy'nin kendisini, Cudi'nin polisi aramaması için ikna etmeye zorladığını ve "Eğer rapor verirse hepsini öldürürüm," dediğini söyledi.

"SUGE KNİGHT İLE ÇALIŞTIĞIMI ÖĞRENİNCE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Clark, işe ilk başladığı dönemde Diddy'nin, daha önce rakip prodüktör Suge Knight için çalıştığını öğrendikten sonra kendisini gece saatlerinde Central Park'a götürerek, "Eğer başıma bir şey gelirse seni öldürmem gerekir," dediğini ifade etti.

DİDDY HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Sean "Diddy" Combs hakkında federal düzeyde organize suç örgütü kurmak, seks ticareti ve fuhuş amaçlı insan taşıma gibi ağır suçlamalar bulunuyor. Diddy, tüm suçlamaları reddetti.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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