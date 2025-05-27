Derya öğretmeni katleden öğretmen, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmaya başladı

Derya öğretmeni katleden öğretmen, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmaya başladıOlaydan sonra Derya öğretmenin çocuklarının olduğu karşı daireye de onlar uyurken girdiğini mahkemede itiraf eden cinayet zanlısı Murat O., üzerindeki nakit paranın azalması nedeniyle Derya öğretmenin çantasını alarak daireden çıktığını söyledi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmeni öldüren, cinayet şüphelisi öğretmen sevgilisi ilk kez hakim karşısına çıktı. Olaydan sonra Derya öğretmenin çocuklarının olduğu karşı daireye de onlar uyurken girdiğini mahkemede itiraf eden cinayet zanlısı Murat O., üzerindeki nakit paranın azalması nedeniyle Derya öğretmenin çantasını alarak daireden çıktığını söyledi. Yazlık sitede 2 çocuk annesi öğretmen Derya Demir'i öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak tutuklanan Murat O.'nun yargılanmasına başlandı. Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanık hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Murat O'nun 'kadına karşı kasten öldürme, 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından yargılanması talep edildi. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından davanın ilk duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Murat O. duruşmaya Antalyan'nın Alanya ilçesindeki L Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Derya öğretmenin babası Mahmut Demir ile oğlu M.Y.Ö., taraf avukatları ve müşteki yakınları salonda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi adına avukatlar da duruşmaya katıldı.Arkadaşlık sitesi üzerinden tanımışlarDuruşmada savunması sorulan sanık Murat O., karakoldaki ve savcılıktaki alınan ilk ifadelerini kabul etmedi. Kendisinden karakoldan baskı yoluyla ifade alındığını, savcılıkta da getirilen aynı ifadeyi imzaladığını öne süren Murat O., mahkeme başkanın avukatına bu durumla ilgili itirazda bulunmadın mı? sorusuna, bulunduğunu ancak avukatın da ilgisiz olduğunu öne sürdü.Müşteki Derya Demir ile 3 Nisan 2023'te bir arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştıklarını belirten Murat O., birbirlerini beğenerek görüşmeye başladıklarını ifade etti. Yaklaşık 16 aylık arkadaşlıkları olduğunu dile getiren Murat O., geçen haziran ayında baba Mahmut Demir ile görüşürek evlenmek istediğini söylediğini iddia etti."Bıçak boğazına saplanmış"Konya'dan 8 ağustos 2024'de tatil için Erdemli'ye geldiğini anlatan Murat O., "7-8 gün bir apartta kaldım. Konya'ya dönecektim. Biraz daha kalmamı rica etti, kıramadığım için kaldım. Oturdukları dairenin karşısındaki dairenin anahtarının kendilerinde olduğunu orada kalabileceğimi söyledi. 19 Ağustos'ta sahilde beraber yürürken karşımızdan gelen iki kadından biri 'merhaba' diyerek selam verdi. Ben de karşılık verdim. Sima olarak tanıdık geldi ama çıkaramadım. Bu yüzden tartışmaya başladık. Eve gelince ben karşı daireye yerleştim. Sabah geldi; tekrar tartışmaya başladık. Gitmeye karar verdim. Sonra eline bıçak aldı ve 'çıkamazsın' dedi. Tartışma sırasında bıçağı salladı. Engellemeye çalıştım. Bu sırada bıçak boğazına saplandı. Beraber yere düştük. Bıçağı boğazından çıkarınca bir dakika içinde rahmetli oldu. Nabzını kontrol ettiğimde yaşamıyordu" diye konuştu."Nakit parası azalında, Derya öğretmenin çantasını çalmış"Mahkeme başkanının 'olaydan sonra maktulün çantasını alıp almadığını ve maktüle borcunun olup olmadığını' ilişkin sorusu üzerine sanık, "Derya'ya sadece bin lira borcum vardı. Onun dışından kendisinden ziynet eşyası falan almadım" diye cevap verdi. Yaşanan olayın şokuyla üzerini temizledikten sonra cep telefonu, şarj cihazı ve cüzdanını almak için çocukların uyuduğu karşı daireye gittiğini ifade eden Murat O., üzerindeki nakit paranın azalması nedeniyle Derya Demir'in çantasını alarak daireden çıktığını kaydetti. Borcunu ödemek için kaldığı apart sahibini aradığını ifade eden Murat O. çantadaki banka kartı ile bir kısmını nakit çekerek bir kısımı da komisyon karşılığı para çektirerek ödediğini anlattı. Sanık Murat O., 2 gün de Mersin'de kaldıktan sonra Konya'ya gittiğini söyledi."Kızımı bir sömürü aracı olarak kullanmış, tasarlayarak öldürdüğü çok açık"Baba Mahmut Demir de sanığın yalan söylediğini ifade ederek, "Sanıkla tanıştıktan sonra ilişkini boyutunu öğrenmek için kızıma, kendisinden para isteyip istemediğini sordum. Kendi işini kendisinin halledebileceğini söyledi. Kızımı bir sömürü aracı olarak kullanmış. Zaman zaman para almış. Kızım kayıp olduktan birgün sonra aradam. Her defasında yalan söyledi. Cenazesini 5 gün sonra bulduk. Evden çıkarken iki kapıyı da kilitleyip gitmiş. Tasarlayarak öldürdüğü çok açık. Kızım iyi bir insandı. Bu zamana kadar bırakın kimseyi kırmayı, ağzından kötü söz bile çıkmadı. Cinayet öncesi Murat ile kızımın tartışmasını duyanlar olmuş" diye konuştu."Sabah geleceğini söyledi"Tanık olarak dinlenen Demir'in oğlu M.Y.Ö. de sanıkla olaydan bir iki hafta önce tanıştığını söyledi. 20 Ağustos sabahı uyandıklarında çantası da olmayınca annesini markete gittiğini düşündüklerini belirten M.Y.Ö, "Bir süre daha gelmeyince cep telefonunu aradık ve evde çaldığını gördük. Bunun üzerine sanığı aradık. O da annemin arkadaşlarıyla Mersin'e gittiğini söyledi. Bir süre sonra yine aradık ve polise gideceğimizi söyleyince; annemin arkadaşlarıyla ev tutuğunu ve sabah geleceğini söyledi. Ertesi gün sabah da gelmeyince dedeme haber verdik. Beraber Kızkalesi Jandarma Karakoluna giderek kayıp müracatında bulunduk" diyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Müşteki avukatı Erol Bediz de sanığın ifadelerinin arasında zıtlıklar olduğunu, haksız tahrik indirimi almaya ve iyi hal indiriminden yararlanmaya yönelik beyanlarda bulunduğunu dile getirdi.Takdir indirimi olmaksızın cezalandırılması talep edildiEsasa ilişkin mütalaası istenen savcı, olaya ilişkin tespitler, yargılama aşamasında gelişmeler ve ifadeler neticesinde sanığın üzerine atılı tüm suçlardan takdir indirimi uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti.Son sözü sorulan sanık Murat O ise Derya Demir'in ölümüne neden olmadığını savunarak, "Ben kaçmadım. cesedi yok edebilirdim. Bilerek ve kasten tasarlayarak ölümüne sebep olmadım. Vicdanım rahat. Derya hanımı tasarlayarak öldürmedim" dedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, olaya şahit olan kişinin dinlemesi ve mütalaaya karşı yazılı savunma yapılması için talep edilen ek süre gerekçesiyle duruşmayı erteledi.Öte yandan duruşma sonrası Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi avukatları ve müşteki yakınların katılımıyla Adliye önünde basın açıklaması yapıldı.Olayın geçmişiOlay, geçen yıl Ağustos ayında ilçeye bağlı Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi'ndeki bir yazlık sitede yaşandığı ortaya çıkmıştı. 25 Ağustos'dan 6 gün önce haber alınamadığı için kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir'in, babasının evinin karşısındaki yazlık dairede cinayate kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Eşyalı daireden gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açılmasıya boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada bekar olan Demir'in, özel bir kurs merkezinde matematik öğretmeni olan erkek arkadaşı Murat O. cinayet şüphelisi olarak belirlenip Konya'da yakalanmış, "Derya 'ben ayrılmak istiyorum' demesiyle başlayan tartışmada bıçaklayıp öldürdüğünü itiraf etmişti. Katilin, Karaman'da görev yapan Derya öğretmenin maaş kartıyla konaklama yaptığı otele 10 bin 400 TL ödeyip, çeşitli giyecek ve yiyecek alışverişlerini de yaptığı belirlenmişti.