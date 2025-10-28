Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, depremde can kaybı yaşanmadığını, 26 hafif yaralı olduğunu ifade ederek, "Herkes görevine başladı. İlk müdahale ile ilgili aksiyon alındı. Bu deprem değerli arkadaşlar Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinde hissedilir. değerli arkadaşlar depremden etkilenen Sındırgımız, Balıkesir olmak üzere bu illerin tamamında şükürler olsun ki can kaybı yaşanmamıştır. Sındırgı'da 26 vatandaşımız hafif yaralanmış hastane müracaat etmişler ve Sağlık Bakanımız kendisi de biliyorsunuz basına bunun bilgisini verdi. Şu ana kadar hepsi taburcu oldular ve tekrar her birine geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum" dedi.

4 VE ÜZERİ 12 ARTÇI DEPREM OLDU

Yerlikaya,"112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu ana kadar 507 çağrı alındığını belirterek bu çağrılardan 30'unun hasarla ilgili olduğunu ifade ederek, "4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana geldi. Hasar tespit çalışmalarına başlandı." ifadelerini kullandı.

DÖRT BİNA YIKILDI, ÜÇÜ BOŞTU

Bakan Yerlikaya, depremde dört bina yıkıldığını açıkladı. Bu binalardan üçünün, ağustos ayında yaşanan depremde boşaltıldığını söyleyen Yerlikaya, "İçerisinde dört bağımsız iş yerinin olduğu bir bina yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı bina ağır hasar gören vatandaşlara iki öneride bulunacaklarını ifade eden Yerlikaya, "Konteyner mi istersiniz, kira yardımı mı diye soracağız. Bunların hepsini hazırlıklarını yaptık." diye konuştu.

Sındırgı'da depremden sonra 1,5 saat boyunca elektrik kesintisi yaşandığını anımsatan Yerlikaya, şu an için enerjide bir sıkıntı olmadığını söyledi.