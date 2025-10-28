Haberler

Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı Haber Videosunu İzle
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik deprem sonrası bölgedeki son durumu aktardı. Bakan Yerlikaya, deprem sonucunda can kaybının yaşanmadığını, 26 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti. Ayrıca, deprem sonucu dört binanın yıkıldığını, bu binalardan üçünün daha önceki bir deprem sonrası boşaltıldığını ifade etti.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadı ve 26 kişi hafif yaralandı.
  • Depremde dört bina yıkıldı, bunlardan üçü ağustos ayındaki depremde boşaltılmıştı ve birinde dört bağımsız iş yeri bulunuyordu.
  • 4 ve üzeri büyüklükte 12 artçı deprem meydana geldi ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, depremde can kaybı yaşanmadığını, 26 hafif yaralı olduğunu ifade ederek, "Herkes görevine başladı. İlk müdahale ile ilgili aksiyon alındı. Bu deprem değerli arkadaşlar Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinde hissedilir. değerli arkadaşlar depremden etkilenen Sındırgımız, Balıkesir olmak üzere bu illerin tamamında şükürler olsun ki can kaybı yaşanmamıştır. Sındırgı'da 26 vatandaşımız hafif yaralanmış hastane müracaat etmişler ve Sağlık Bakanımız kendisi de biliyorsunuz basına bunun bilgisini verdi. Şu ana kadar hepsi taburcu oldular ve tekrar her birine geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum" dedi.

Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

4 VE ÜZERİ 12 ARTÇI DEPREM OLDU

Yerlikaya,"112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu ana kadar 507 çağrı alındığını belirterek bu çağrılardan 30'unun hasarla ilgili olduğunu ifade ederek, "4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana geldi. Hasar tespit çalışmalarına başlandı." ifadelerini kullandı.

Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

DÖRT BİNA YIKILDI, ÜÇÜ BOŞTU

Bakan Yerlikaya, depremde dört bina yıkıldığını açıkladı. Bu binalardan üçünün, ağustos ayında yaşanan depremde boşaltıldığını söyleyen Yerlikaya, "İçerisinde dört bağımsız iş yerinin olduğu bir bina yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı bina ağır hasar gören vatandaşlara iki öneride bulunacaklarını ifade eden Yerlikaya, "Konteyner mi istersiniz, kira yardımı mı diye soracağız. Bunların hepsini hazırlıklarını yaptık." diye konuştu.

Sındırgı'da depremden sonra 1,5 saat boyunca elektrik kesintisi yaşandığını anımsatan Yerlikaya, şu an için enerjide bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 201.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti

45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.