Depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki

Depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Güncelleme:
Yavuz Ağıralioğlu, deprem anında yakalandığı sırada verdiği tepkiyle gündeme geldi. Ağıralioğlu'nun bu durumu nasıl karşıladığı ve neler söylediği merak konusu oldu. O anların videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından yorumlandı.

Anahtar Parti Isparta İl Başkanlığı'nın, Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun da katılımıyla düzenlediği halk buluşması, meydana gelen deprem nedeniyle kısa süreli paniğe sahne oldu.

"TAYYİP BEY'İN ALEYHİNE KONUŞUNCA BÖYLE ŞEYLER OLUYOR"

Program devam ederken kentte 2.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntı sırasında sahnede konuşma yapan Ağıralioğlu, kısa süreli duraksamanın ardından soğukkanlı tavrını koruyarak, "Deprem mi oluyor? Deprem oluyor, geçti, çok geçmiş olsun. Bak, Tayyip Bey'in aleyhine konuşunca böyle şeyler oluyor, bak" diyerek salondaki gerginliği esprili bir dille hafifletti.

PANİK KISA SÜRDÜ, PROGRAM DEVAM ETTİ

Sarsıntı nedeniyle salondakiler arasında kısa süreli bir tedirginlik yaşansa da herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. Katılımcılar sakinleştirildikten sonra program kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a tepki yağıyor
Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
Nereden nereye!
Ali Koç'a tepki yağıyor
İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Dursun Özbek ve yönetimine ibra kararı
Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
