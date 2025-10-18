Depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki

Anahtar Parti Isparta İl Başkanlığı'nın, Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun da katılımıyla düzenlediği halk buluşması, meydana gelen deprem nedeniyle kısa süreli paniğe sahne oldu.

"TAYYİP BEY'İN ALEYHİNE KONUŞUNCA BÖYLE ŞEYLER OLUYOR"

Program devam ederken kentte 2.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntı sırasında sahnede konuşma yapan Ağıralioğlu, kısa süreli duraksamanın ardından soğukkanlı tavrını koruyarak, "Deprem mi oluyor? Deprem oluyor, geçti, çok geçmiş olsun. Bak, Tayyip Bey'in aleyhine konuşunca böyle şeyler oluyor, bak" diyerek salondaki gerginliği esprili bir dille hafifletti.

PANİK KISA SÜRDÜ, PROGRAM DEVAM ETTİ

Sarsıntı nedeniyle salondakiler arasında kısa süreli bir tedirginlik yaşansa da herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. Katılımcılar sakinleştirildikten sonra program kaldığı yerden devam etti.