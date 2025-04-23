İstanbul'da 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul bu gece ayakta! İşte vatandaşların kalabileceği yerler
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum
23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti

Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçtiler

Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme iş yerlerinde yakalanan işçilerin yaşadıkları panik ve tezgahın üstünden atlayarak kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük paniğe neden oldu.

Depreme çalışırken yakalandılar; tezgahtan atlayıp kaçtılar

DEPREM SIRASINDA TEZGAHTAN ATLAYIP KAÇTILAR

Ataşehir'de bir restoranda çalışanlar depremin sarsıntısıyla paniğe kapılarak tezgahın üstünden atlayıp iş yerinden dışarı çıktı.

Depreme çalışırken yakalandılar; tezgahtan atlayıp kaçtılar

O ANLAR KAMERADA

Beyoğlu'nda bir lokantanın mutfağında depreme yakalanan bir çalışan da tezgah üzerinden atlayarak hızla mutfaktan kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Depreme çalışırken yakalandılar; tezgahtan atlayıp kaçtılar

Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.