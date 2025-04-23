Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme iş yerlerinde yakalanan işçilerin yaşadıkları panik ve tezgahın üstünden atlayarak kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük paniğe neden oldu.
DEPREM SIRASINDA TEZGAHTAN ATLAYIP KAÇTILAR
Ataşehir'de bir restoranda çalışanlar depremin sarsıntısıyla paniğe kapılarak tezgahın üstünden atlayıp iş yerinden dışarı çıktı.
O ANLAR KAMERADA
Beyoğlu'nda bir lokantanın mutfağında depreme yakalanan bir çalışan da tezgah üzerinden atlayarak hızla mutfaktan kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa