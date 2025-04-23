Depreme çalışırken yakalandılar; tezgahtan atlayıp kaçtılar

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük paniğe neden oldu.

DEPREM SIRASINDA TEZGAHTAN ATLAYIP KAÇTILAR

Ataşehir'de bir restoranda çalışanlar depremin sarsıntısıyla paniğe kapılarak tezgahın üstünden atlayıp iş yerinden dışarı çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Beyoğlu'nda bir lokantanın mutfağında depreme yakalanan bir çalışan da tezgah üzerinden atlayarak hızla mutfaktan kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.