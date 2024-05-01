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Denizli'de LGBT bayrağı açan kişiye saldırı

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Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşü sırasında LGBT bayrağı açan bir kişiye saldıran şahıs gerginliğe ve kavgaya neden oldu. Olay, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları öncesinde meydana geldi.

Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşü sırasında LGBT bayrağı açan bir kişiye saldıran şahıs gerginliğe ve kavgaya neden oldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları öncesinde meydana geldi. 1 Mayıs kutlamalarının toplanma yeri olan Çınar Meydanına ilerleyen sendikalı gruptan bir kişinin açtığı LGBT bayrağı, parkta oturan yaşlı bir vatandaş tarafından "Siz gençliğe zarar veriyorsunuz" tepsiyle karşılandı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. LGBT bayrağı açan bir kişiye saldıran şahıs, gerginlikle 'Siz gençleri bozuyorsunuz' diye bağırmasının ardından kavgaya neden oldu. Olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kalabalık arasında LGBT bayrağı açan bir kişiye saldırdı. Saldırı sonrası iki kişi arasında arbede yaşandı ve diğer yürüyüşçüler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Polis olay yerinde müdahalede bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Merkezefendi 1 Mayıs Denizli LGBT Saldırı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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