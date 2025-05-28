Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
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Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
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Evini 3 odaya bölerek günlük kiralık dairelere dönüştüren Murat F.'nin odalara casus kameralar yerleştirerek müşterilerinin mahrem görüntülerini canlı izlediği hem de kaydettiği ortaya çıkmıştı. Fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini itiraf eden sapığın kiralık ilanında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtıp özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokakta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi. Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

ODALARDAN VE BANYODAN GİZLİ KAMERA ÇIKTI

Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.

Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN HAMREM GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Günlük kiralık dairelere gizli kamera yerleştiren sapığın hedefinde onlar varmış

KIZ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALMIŞ

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat F., yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti. Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı. Murat F.'ye ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle kız öğrenciye diye belirtmesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada Murat F.'den şikayetçi olunması için bir çok kişi tarafından çağrı yapıldı.

Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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