Denizli'de JASAT'tan Hırsızlık Operasyonu: İki Motosiklet Sahibine Ulaştırıldı

Denizli'de faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için başarılı operasyonlarını sürdüren Denizli Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, geçen hafta Aydın'da bulunan traktörü sahibine teslim etmesinin ardından iki faili meçhul olayı daha aydınlattı. 2023 yılında çalınıp şase numarası silinip parçalara ayrılan 2 adet motosiklet sahiplerine ulaştırıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde 13 Haziran Cuma günü motosikletini park ettiği yerde bulamayan E.G.Z., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma timi (JASAT), 58 kişinin tanık ifadesini alarak çevredeki işyeri ve evlere ait güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. JASAT timlerinin titizlikle yürüttüğü çalışma neticesinde motosikleti çalan şüphelilerin S.P. (24), ve B.Y. (16), olduğu belirlendi. JASAT timi ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. S.P.'nin ikametinde yapılan aramalarda ise şase numarası kazınmış halde sağlam 1 motosiklet ile parçalara ayrılmış bir motosiklet ele geçirildi. Parçalanan motosikletin E.G.Z.'ye ait olduğu belirlenerek sahibine teslim edilirken, şase numarası silinen motosiklet ise kriminal incelemeye gönderildi. Yapılan detaylı incelemelerde şase numarası kazınan motosikletin 2023 yılında yine Çal ilçesinde çalındığı ortaya çıktı.

Çalınıp satılmak üzere parçalanan motosiklet, sahibi Y.K.'ya teslim edildi. 2 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken; geçtiğimiz hafta çalıntı traktörü Aydın'da bulup sahibine ulaştıran jandarma dedektifleri, son operasyonuyla iki faili meçhul hırsızlık olayını daha aydınlatarak, araçları sahiplerine ulaştırdı. - DENİZLİ