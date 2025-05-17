Denizli'de Hırsızlık Çetesi Çökertildi: 600 Bin TL’lik Ziynet Eşyası Çaldılar

Dil düşürme yöntemiyle 9 farklı ilde 37 hırsızlık suçuna karışan kadın ve 3 yakını, Denizli'de girdikleri evden 600 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları son işlerinde yakalandı. JASAT dedektiflerinin 60 kamera kaydını izlemesiyle yakalanan şüphelilerin, çaldıkları değerli eşyaları saklamak için halının altına gizli bölme yaptıkları ortaya çıktı.

Honaz ilçesinde yaşayan M.A.B., 30 Nisan günü ikametinden yaklaşık değeri 600 bin TL olan toplam 90 gram gelen 6 adet ayar bilezik, 1 adet 22 ayar kalın altın zincire takılı çerçeveli cumhuriyet altını, 1 adet baget altın yüzük, 1 adet beyaz altın yüzük ve 1 adet çocuk altın künyesinin çalındığını belirterek, Denizli İl Jandarma Komutanlığına müracaat etti. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayının aydınlatılması için jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi tarafından titiz bir çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayının kilitli olmayan kapılarda uygulanan dil düşürme yöntemi diye tabir edilen ve kapıları anahtarsız bir şekilde kart veya özel aparat ile açmak suretiyle gerçekleştirildiğini tespit eden JASAT dedektifleri, başlatılan kapsamlı çalışmada şüphelilerin tespitine yönelik ev, iş yeri, KGYS ve otobüs terminalindeki 60 kamera kaydını saniye saniye izledi. Adım adım yapılan takip edilen şüphelilerin Selahattin G. (37), birlikte yaşadığı Şirvan O. (28), kız kardeşi Büşra G., (14) ve yeğeni Hazad G. (20) olduğunu tespit etti.

Çalıntı eşyaları saklamak için gizli bölme yapmışlar

Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 4 kişilik aile, JASAT dedektifleri ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müşterek yapılan başarılı operasyon neticesinde adreslerinde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama esnasında, çaldıkları değerli eşyaları saklamak için halı altında zemine yapılmış gizli düzenek tespit edildi.

28 yaşında 9 ilde 37 suça karıştı

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Selahattin G.'nin 5, Şirvan O.'nun 37, Hazad G.'nin ise 2 olmak üzere toplam 44 suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı sorguda şüphelilerden Şirvan O.'nun 28 yaşında olmasına rağmen Denizli, Muğla, Manisa, Balıkesir, Uşak, Burdur, İzmir, Aydın ve Afyonkarahisar illerinde onlarca evden hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı. Adli makamlara sevk edilen Şirvan O., Hazad G. ile suça sürüklenen ve daha önce hiç suç kaydı bulunmayan kız çocuğu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selahattin G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cezaevine gönderilen kadının yanında küçük bir kız çocuğunun bulunması dikkat çekti.

Çalınan yaklaşık piyasa değeri 600 bin TL olan ziynet eşyalarının bedeli M.A.B'ya teslim edilerek zararı giderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ