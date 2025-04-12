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Sokak ortasında eski eşini bıçaklayarak öldürdü

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Denizli'de bir süre önce hapishaneden çıkan adam, eski eşini ve sevgilisini sokak ortasında bıçakladı. Kadın hastanede hayatını kaybederken sevgilisinin ise hayati tehlikesi sürüyor. Saldırgan eski koca kısa sürede yakalanırken vahşet sırasında çiftin çocuklarının da olay yerinde olduğu öne sürüldü.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerine bir yenisi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde bir süre önce cezaevinden çıkan Mehmet K, eski eşi Hatice Ünlü (42) ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan Çalışkan'ı birlikte 20 AGA 033 plakalı otomobile binerken gördü.

Sokak ortasında eski eşini bıçaklayarak öldürdü

ESKİ EŞİNİ VE SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI

Eski koca Mehmet K., yanında taşıdığı bıçakla kadın ve erkek arkadaşına saldırdı. Saldırgan Mehmet K, Hatice Ünlü'yü ve Hasan Çalışkan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayıp ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokak ortasında eski eşini bıçaklayarak öldürdü

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafında ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Boğazı ve göğsünden defalarca bıçaklanan Hatice Ünlü, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. PAÜ Hastanesine kaldırılan ve boynundaki atar damarı kesilen Hasan Çalışkan'ın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sokak ortasında eski eşini bıçaklayarak öldürdü

CANİ ESKİ KOCA YAKAYI ELE VERDİ

Olay yerinden kaçan Mehmet K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hayatını kaybeden Hatice Ünlü'nün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bıçaklı saldırı sırasında, boşanan çiftin çocuklarının da olay yerinde olduğu ileri sürüldü. Sokak ortasında dehşet anlarının yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sokak ortasında eski eşini bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

kazanan olmaz biri zaten bir kez ruhu teslim edecek ki Eddi sen ise her gün ölürsün yanlıs yol yanlış

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