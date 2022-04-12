Fabrikatöre asitli saldırıda bulunmuştu! Gazetecilere ''Alacağımı alamadım, 30 yıllık sermayem gitti'' dedi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Eskihisar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana gelen olayda iddiaya göre, tekstil fabrikasının ortaklarından Muzaffer Kaydı ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen H.P. arasında borç meselesinden tartışma çıktı. Halil P., yanında getirdiği asidi Kaydı'nın yüzüne fırlattı.

ASİT NEDENİYLE YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

Yüzü yanan Kaydı'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri geldi. Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan H.P. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. H.P.'nin de eli ve yüzünde sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu öğrenildi.

''30 YILLIK SERMAYEM GİTTİ''

Gözaltına alınan H.P. (41), İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. H.P. adliyeye getirildiği sırada "Neden asit attınız?" sorusunu yönelten gazetecilere, "Alacağımı alamadım. Dolandırıldım. Geçen sene 750 bin liraydı alacağım. Bir türlü anlaşamadık, 30 yıllık sermayem gitti." dedi.

Öte yandan sol gözünü kaybettiği öğrenilen Muzaffer Kaydı'nın ise Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.