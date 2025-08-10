Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım

Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Haber Videosu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı. Anne Yasemin Minguzzi, "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gittin sen? Yandım oğlum yandım" diyerek yürekleri dağladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde hayatını kaybeden Efe Erdem Sevinç (16) ile Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) arkadaş oldukları ortaya çıktı.

Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım

İhsaniye Mahallesi'nde dün (9 Ağustos) saat 18.30 sıralarında, Ferizli ilçesinden ailesiyle gelen Efe Erdem Sevinç, denize girdi. Efe, çevredekilerin bölgede cankurtaran hizmeti bulunmadığını ve akıntı olduğunu söylemesi üzerine denizden çıktı.

Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım

GİRDİĞİ DENİZDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak bir süre sonra tekrar denize giren çocuk, dalgalara kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Yaklaşık 1.5 saat süren arama- kurtarma çalışmaları sonunda Sevinç, su yüzeyinde görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Sevinç, UMKE ekipleri eşliğinde ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Efe Erdem Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Efe'nin acı haberinin alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Efe Erdem Sevin'in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım

MİNGUZZİ'NİN ARKADAŞI ÇIKTI

Hayatını kaybeden Efe Erdem Sevinç'in Kadıköy'de bıçaklanarak katledilen Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Anne Yasemin Minguzzi ise kahreden haberin ardından sosyal medya hesabından, "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gitti sen? Yandım oğlum yandım." paylaşımı yaptı.

Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Allah sabır versin ailesine

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Hic bir Ahlar yerde kalmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten programda kullanılan 'Allah baba' ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı

Diyanet TV canlı yayınında kullanılan ifade sonrası işlem başlatıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.