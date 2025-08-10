Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım

Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde hayatını kaybeden Efe Erdem Sevinç (16) ile Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) arkadaş oldukları ortaya çıktı.

İhsaniye Mahallesi'nde dün (9 Ağustos) saat 18.30 sıralarında, Ferizli ilçesinden ailesiyle gelen Efe Erdem Sevinç, denize girdi. Efe, çevredekilerin bölgede cankurtaran hizmeti bulunmadığını ve akıntı olduğunu söylemesi üzerine denizden çıktı.

GİRDİĞİ DENİZDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak bir süre sonra tekrar denize giren çocuk, dalgalara kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Yaklaşık 1.5 saat süren arama- kurtarma çalışmaları sonunda Sevinç, su yüzeyinde görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Sevinç, UMKE ekipleri eşliğinde ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Efe Erdem Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Efe'nin acı haberinin alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Efe Erdem Sevin'in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

MİNGUZZİ'NİN ARKADAŞI ÇIKTI

Hayatını kaybeden Efe Erdem Sevinç'in Kadıköy'de bıçaklanarak katledilen Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Anne Yasemin Minguzzi ise kahreden haberin ardından sosyal medya hesabından, "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gitti sen? Yandım oğlum yandım." paylaşımı yaptı.