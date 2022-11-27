Demir sopalı vale dehşeti: Park ücreti için müşterileri öldüresiye dövdüler Karaköy'de bir arkadaş grubu aracını valeye vermeyince demir sopalarla öldüresiye dövüldü Karaköy'de bir eğlence mekanına gelen 5 kişilik arkadaş grubu, araçlarını valeye vermeyip boş bir alana park edince...

Demir sopalı vale dehşeti: Park ücreti için müşterileri öldüresiye dövdüler

Karaköy'de bir arkadaş grubu aracını valeye vermeyince demir sopalarla öldüresiye dövüldü

İSTANBUL - Karaköy'de bir eğlence mekanına gelen 5 kişilik arkadaş grubu, araçlarını valeye vermeyip boş bir alana park edince kendilerinden park ücreti isteyen valelerle aralarında çıkan kavgada, demir sopalarla öldüresiye dövüldü. Dehşet anları kameralara yansırken, polis ekipleri arkadaş grubunu feci şekilde yaralayan saldırganları gözaltına aldı.

Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, 5 kişilik arkadaş grubu gece saatlerinde semtteki bir eğlence mekanına geldi. Arkadaş grubu mekana girmeden önce geldikleri aracı valeye teslim etmeyerek boş bir alana park etti. Ardından mekana giren 5 arkadaş, gece sonunda araçlarına binip ayrılmak istedi. Bu sırada yanlarına gelen valeler otopark ücreti istedi. Parayı vermeyen arkadaşlar arından araçlarına binerek mekandan ayrıldı.

Demir sopalarla saldırıp öldüresiye dövdüler

Bu olayın ardından arkadaş grubu 1 hafta sonra aynı mekana gelerek eğlenmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekana giren şahıslar, otopark ücreti vermedikleri için husumet besledikleri arkadaş grubunu kızlara laf attığı iddiasıyla dışarıya çıkarttı. Arkadaş gurubuyla şahıslar arasında başlayan tartışma bir anda küfürleşmeye dönüştü. Ellerine demir sopaları geçiren şahıslar, arkadaş grubuna saldırdı. Cadde üzerinde devam eden saldırıda aldığı darbeyle yere düşen gençlerden biri, yerde de öldüresiye dövüldü. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polisin yakaladığı saldırganlar serbest kaldı

Olayın ardından darp edilen 5 arkadaş, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganlardan ikisini yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahıs, ifadelerinin alınması ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem yapılması sonrasında sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Demir sopalarla müşterilere saldıran şahısların ise eğlence mekanındaki işlerine son verildiği öğrenildi.