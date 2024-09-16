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Kozluk'ta Değirmendere Köprüsü'nde 32 Yıl Sonra Şehitler Anıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesindeki Değirmendere Köprüsü'nde, PKK'lı teröristler tarafından 32 yıl önce minibüse düzenlenen saldırıda şehit olan 9 vatandaş anıldı. Törende konuşan yetkililer, terörle mücadelede birlik ve beraberlik mesajı verdi. Anmada, saldırının detayları konuşulurken, terör örgütünün zihniyetinin değişmediği vurgulandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan Değirmendere Köprüsü'nde 32 yıl önce PKK'lı teröristlerce minibüse düzenlenen saldırıda şehit olan 9 vatandaş, şehadetlerinin 32'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Değirmendere Köprüsü üzerinde 16 Eylül 1992'de pusu kuran PKK'lı teröristler, köy minibüsünü silahla taradıktan sonra ateşe vermişti. Olayda, Cemal Demir, Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul ve Ahmet Durmaz şehit düşmüş, Abdullah Yıldız, Abdurrezzak Çelik, Reşat Saygı, Sabri Gülşen ile Zeki Pınar yaralanmıştı.

Kozluk Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği öncülüğünde Değirmendere Köprüsü üzerinde düzenlenen anma programında konuşan Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, hain şer odaklarının dün yaptıkları gibi bugün de hain planlarına devam ettiklerini söyledi. Kozluk'ta hainlere hiçbir zaman geçit vermeyeceklerini belirten Güngör, "Terörün dini yoktur, terörün bayrağı yoktur, terörün adaleti yok, eşitliği yoktur, terörün namusu yoktur, terör kalleştir, terör haindir. Bizleri birbirimize düşürmek için dün çabaladığı gibi bu günde çabalamaya devam edecektir. Ancak Değirmendere de verdiğimiz mücadele gibi biz bu günde kenetlenerek birlik olmaya devam edeceğiz. Ezanlarımızı susturmaya çalışacaklar, dinimize saldıracaklar, bayrağımızı indirmek için uğraşacaklar ama Türkü ile, Kürdü ile, Lazı ile, Çerkezi ile, Arap ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak her zaman onların karşısında olacak ve onlarla savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"Biz Değirmendere şehit yakınları olarak her zaman burada olmaya devam edeceğiz"

Programda konuşan Kozluk Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Turgay Şengü, "Biz Değirmendere şehitlerinin devamı olarak her zaman buradaydık ve burada olmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz şehitlerimizin binlerce devamı olarak devletimizin yılmaz bekçileri olarak terörün karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

"Minibüste bulunan vatandaşları diri diri ateşe verdiler"

Değirmendere saldırısında gazi olan emekli Güvenlik Korucusu Abdulrezzak Çelik,terör örgütü mensuplarının yaylım ateşinden sonra minibüste bulunan masum vatandaşları diri diri yaktıklarını belirtti. Çelik, "Biz Kozluk ilçesinde alışverişlerimizi tamamlayarak köyümüze gitmek için 24 kişi minibüse bindik. Bu köprüye geldiğimizde sağdan soldan bizlere ateş etmeye başladılar. Çoluk çocuk demeden, bizlere ateş açarak 9 kişiyi şehit etiler, 7 kişi de yaraladılar. Ardın dan minibüsü içindekiler ile birlikte ateşe vererek yaktılar. Araçta bulunanların bazıları canlı olduğu halde diri diri yaktılar" dedi.

"Terör örgütü 32 yıl önceki zihniyeti ne ise bu gün de aynı zihniyettedir"

Programda konuşan Sason Şehit Aileleri ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mutalip Çelik, "32 yıl önce burada hunharca şehit edilen 9 vatandaşlarımızı anmak için buradayız. Hain terör örgütü 32 yıl önceki taşıdığı zihniyeti halen taşımaktadır. Çoluk çocuk demeden alışverişten dönen masum köylüleri ateşe vererek katlediyor. Bu şehitlerin için de çocuklarda vardı. Kahraman korucularımız da vardı. Biz bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu zalim örgütün hayin yüzünü de her yerde anlatacağız ki bunları herkes tanısın, zalimliklerini bilsin" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Değirmendere Kozluk batman Terör PKK

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