Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması

Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında sosyal medyaya taşınan tartışma gündem yarattı. Katıldığı bir programda "Beyaz Türk müsünüz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Samyeli, Kütahyalı'nın iddialarına sert sözlerle karşılık verdi.

"TÜRKİYELİ DEĞİLİM, TÜRK'ÜM" DEDİ

Defne Samyeli, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Beyaz Türk müsünüz?" sorusuna şu yanıtı vermişti, "Beyazını bilmem de ben Türk'üm. Türkiyeli falan değilim, Türk'üm."

KÜTAHYALI'DAN KİMLİK ÇIKIŞI: SENELER SONRA İNKÂR ETTİ

Bu açıklamanın ardından Rasim Ozan Kütahyalı, Samyeli'nin sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt vererek şu ifadeleri kullandı, "Defne Samyeli aslen Malatyalı. Babasının, dedesinin kökenleri Malatyalı Alevi diye bilinirdi. Seneler sonra bunu inkâr etti." Kütahyalı, açıklamalarını şöyle sürdürdü, " "Osmanlı mirasına küfrediyorsunuz hem de 'İstanbulluyum' diye övünüyorsunuz. Bunlar hep patolojik ve travmatik şeylerdir. Siz zorla insanlara 'Türk'üm' diye Nazi zulmü mü yapacaksınız? 'Ben Türkiyeliyim ama Türk değilim' diyen kardeşlerimizin hepsini kucaklamamız lazım."

SAMYELİ'DEN SERT YANIT: SENİ GİDİ YALANCI

Kütahyalı'nın iddialarına sosyal medya platformu X üzerinden uzun bir gönderiyle yanıt veren Defne Samyeli, doğrudan ismini vererek sert ifadeler kullandı. "Seni gidi yalancı" diyerek sözlerine başlayan Samyeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Şu an bir prensibimi çiğniyorum; zira ipleri başkalarının elinde, maması nereden gelirse ona göre söylem, taraf, parti ve dil değiştiren trolleri genelde muhatap kabul etmem. Bunların neye hizmet ettiklerini zaten şanlı geçmişleri ortaya koyuyor. Bu zat benim 'Türkiyeli değil, Türk'üm' sözlerimden kendine vazife çıkarmış. Sanki beni, babamı, atalarımı kendisi doğurmuş gibi Malatyalı ve Alevi olduğumu öyle kendinden emin çığırıyor ki.

"BÖYLE BİR YALANI NASIL SÖYLEYEBİLİYORSUN?"

İlahi ROK... İnsanlarla ilgili böyle bir yalanı nasıl söyleyebiliyorsun? Ben Türk'üm dedim diye niye böyle tetiklendin? Sana verilen görev icabı mı? Etnik kimlik vurgularıyla 'ulus devlet' birliğini yok etmek amacıyla mı her gündeme maydanoz oluyorsun?"

"BANA İYİ KULAK VER"

Samyeli, sözlerinin devamında kendisine yöneltilen "köken" iddialarına da net bir dille yanıt verdi, "Merak etme. Ateş olsan ancak cirmim kadar yer yakarsın. O da fazla hükmü olan bir yer değil, sen de farkındasındır. Bana iyi kulak ver şimdi: Malatyalı ve Alevi de olabilirdim. Bu yine Türk olduğum gerçeğini değiştirmezdi.Malatyalı ve Alevi vatandaşlarımızı tüm kalbimle kucaklıyorum. Malatya'lı da, Alevi de değilim. Ve hatta başka akıl yoksunu tetikçilerin iddia ettiği gibi Sabetayist de değilim. Nerede doğduğum hiç önemli olmamakla birlikte, İstanbul doğumluyum."

"BU ADAMI MUHATAP ALMAM AMA…"

Samyeli, açıklamasının son bölümünde Kütahyalı'ya isim vermeden ama açıkça gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı, "Bu adamı yine muhatap olarak ciddiye almazdım; ne var ki cüretkarlık ve yalancılıklıkta yeni bir seviye belirlerken yine adımı kullandığı için bunu görev bildim. Kimlerin 'Türkiyeliliği' lanse etmek için görevlendirildiğinin altını çizmek istedim. Bunların sözüne itibar eden zaten ya kasıtlıdır, görevlendirilmiştir, ya troldür, ya da akıl yoksunudur. Olur a saf vatandaşlarımız vardır, bunların geçmişte nerelerde durduğunu, neleri savunduğunu bilmezler; hadi bugün bunu hatırlatmak, fikri olmayanın aklına getirmek de vatanını seven bir Atatürk sevdalısı olarak benim görevim olsun."