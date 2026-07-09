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Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi, 4 milyon kişi katıldı

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İran Dini Lideri Ali Hamaney'in naaşı, Necef'te düzenlenen cenaze töreninin ardından gece saatlerinde Irak'ın Kerbela kentine getirildi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in naaşı, Necef'te düzenlenen cenaze töreninin ardından gece saatlerinde Irak'ın Kerbela kentine getirildi.

Kerbela'da Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis Caddesi'nde karşılanan Hamaney'in naaşı, yoğun katılım nedeniyle gece yarısından sonra Hz. Abbas Türbesi'ne ulaştırıldı. Daha önce Necef'te cenaze namazı kılınan Hamaney'in naaşı, akşam saatlerinde Irak ordusuna ait bir helikopterle Kerbela'ya nakledildi.

Cenaze korteji, Hz. Hüseyin ve kardeşi Hz. Abbas'ın türbelerine doğru ilerlerken, törene katılan yüz binlerce kişi ellerinde Irak ve İran bayrakları taşıdı. Kalabalığın zaman zaman tabuta yaklaşmaya çalışması nedeniyle izdiham yaşandı.

Hamaney'in cenaze namazı, Necef'te Hz. Ali Türbesi'nin avlusunda Seyyid Muhammed Taki el-Hekim'in imamlığında kılınmıştı.

Kerbela'da resmi tatil ilan edildi

Yoğun katılım nedeniyle Kerbela Valiliği, perşembe gününü il genelinde resmi tatil ilan etti. Kerbela Valisi Nasif Casim el-Hattabi yaptığı açıklamada, resmi tatil kararının kentte cenaze törenleri nedeniyle milyonlarca kişinin bulunması, Kerbela halkının ziyaretçilere hizmet vermeyi sürdürebilmesi ve törenlere katılabilmesi amacıyla alındığını belirtti.

Haşdi Şabi, Kerbela'daki cenaze törenine katılanların sayısının 4 milyonu aştığını açıkladı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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