Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı

Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
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Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın makamına gelip intihar eden zabıta tarafından yaralanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Şahsın intihar etmeden önce 5 milyon TL'lik borcu için destek istediği ve son sözünün "Canın sağ olsun başkanım" olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de önceki gün konuşmak için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın makamına gelen zabıta personeli Kerim Doğan, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.

Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı

BAŞKANA DA İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta personeli Kerim Doğan ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı

ZABITA ÖLDÜ, BAŞKAN YARALI

Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kemiğinde kırık olduğu öğrenilen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı

ARDINDAN 5 MİLYONLUK BORÇ ÇIKTI

Olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Kerim Doğan'ın yaklaşık 5 milyonluk borcu olduğu, bunun için Başkan Bıyık'ın makamına gelerek yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.

Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı

SON SÖZÜ BU OLDU

Başkan Muzaffer Bıyık'ın ise yardımcı olmak için farklı fikirler önerdiği ancak Kerim Doğan'ın oturduğu yerden, "Canın sağ olsun başkanım" diyerek silahını çektiği ve kendisini vurduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYargıc:

5 milyon borcun zabıta memuru için sanal kumar için yaptığını düşünüyorum. Sanal kumarin sonucu intihardir

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