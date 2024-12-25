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Darbe girişiminde yer aldıkları için müebbet hapis cezasına çarptırılan 31 er tahliye edildi

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Darbe girişimi sırasında Türk Telekom baskını ile 6 kişinin öldürülmesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar sonrası 33 er hakkında müebbet hapis cezası verilmişti. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 31 sanığın tahliyesine karar verdi.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Türk Telekom baskını ile Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada müebbet hapis cezasına çarptırılan 31 için tahliye kararı verildi.

Darbe girişimi sırasında Türk Telekom baskını ile Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin eylemlere ilişkin dava İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş, 20 Nisan 2018'de karar açıklanmıştı.

Mahkeme, rütbeli 7 sanığa "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 28 ere de aynı suçlardan müebbet hapis cezası vermiş, 5 ere de anayasayı ihlal ver "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından müebbet ve süreli hapis cezası vermişti. Mahkeme, 1 erin ise beraatini kararlaştırmıştı.

YARGITAY'DAN KISMEN BOZMA KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 33 er hakkındaki "anayasayı ihlal" suçundan verilen müebbet hapis cezalarını onamış, "kasten öldürme" suçlaması yönünden ise kısmen onama, kısmen bozma kararı vermişti.

Onama kararının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 er hakkındaki mahkumiyet kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazında, "sanık erlerin, vatandaşlara doğrudan ateş etmek suretiyle kasten öldürme suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığı", "anayasayı ihlal" suçu bakımından ise "kaçınılmaz hataya düştükleri" gerekçesiyle hükümlerin bozulması talebinde bulunuldu.

TAHLİYE EDİLDİLER

Dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, itirazı yerinde bularak, sanık erlerden 31'i hakkındaki hükümleri bozdu ve tahliyesine karar verdi. Diğer 2 er hakkındaki dosya ise daha sonra karara bağlanacak.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bozma ve tahliyeye ilişkin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

Darbe girişiminde yer aldıkları için müebbet hapis cezasına çarptırılan 31 er tahliye edildi
Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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