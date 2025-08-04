Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları

Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları
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Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları
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Türkiye'de "yeni nesil suç örgütleri" arasında gösterilen Daltonlar grubunun sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'nın Malaga kentinde silahlı saldırıya uğradı. Koçer, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken İspanyol basını ise saldırının detaylarını yazdı.

İstanbul Bağcılar'dan kaçtığı bilinen Caner Koçer, dün akşam saatlerinde Malaga'da restoran ve kafelerin bulunduğu kalabalık bir teras alanında silahlı saldırıya uğradı.

EN AZ 6 EL ATEŞ EDİLDİ

Görgü tanıklarına göre iki tetikçi ve bir şoförün yer aldığı saldırıda Koçer'e en az altı el ateş edildi. Ağır yaralanan Koçer, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları

YAYA OLARAK KAÇTILAR

İspanyol basınına göre; spor kıyafetli ve yüzleri açık olan saldırganlar, saldırının ardından Pedro Lorca Caddesi boyunca yaya olarak kaçmaya başladı. Ardından Fransa plakalı bir araca binerek bölgeden uzaklaşmaya çalışan zanlılar, çıkış yolu bulamayınca aracı bırakıp tekrar yaya şekilde kaçtı.

Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Yerel polis ekiplerinin hızla müdahalesiyle iki saldırgan kısa sürede yakalandı. Üçüncü şüpheli ise sivil muhafızlar tarafından gözaltına alındı. Tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜT PROPAGANDASI

Caner Koçer'in ölümünün ardından Daltonlar örgütüne sempati duyan bazı sosyal medya kullanıcıları videolu paylaşımlar yaparak örgüt propagandası içerikli içerikler yayınladı. Güvenlik kaynakları, sosyal medya platformlarında paylaşılan bu içeriklere yönelik takip başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Ailesine sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti

Sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıPretty Fog:

Dünya beyaz zehir saçan bir katilden kurtuldu.

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıO Z:

Vuranlar ak sütten çıkmış değilmi.

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Haber YorumlarıO Z:

Suç testisi suç yolunda kırılır..

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAGA:

bundan daha önemli sorunlarımız var mesela sahte diplomalılar. bilgisiz olanlar sahte diploma ile yetkili konumda. yeterliliği olanlar ise boşta geziyor ve haber olarak daltonlar denen çöplüğü izliyoruz vah ülkem vahhh

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıDemir Acer:

denyo ispanyayi bagcilerdaki varos mafyacik mahallesi sanmis tedirirlermi sana pastanin tumunu

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