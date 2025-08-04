Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları
Türkiye'de "yeni nesil suç örgütleri" arasında gösterilen Daltonlar grubunun sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'nın Malaga kentinde silahlı saldırıya uğradı. Koçer, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken İspanyol basını ise saldırının detaylarını yazdı.
İstanbul Bağcılar'dan kaçtığı bilinen Caner Koçer, dün akşam saatlerinde Malaga'da restoran ve kafelerin bulunduğu kalabalık bir teras alanında silahlı saldırıya uğradı.
EN AZ 6 EL ATEŞ EDİLDİ
Görgü tanıklarına göre iki tetikçi ve bir şoförün yer aldığı saldırıda Koçer'e en az altı el ateş edildi. Ağır yaralanan Koçer, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
YAYA OLARAK KAÇTILAR
İspanyol basınına göre; spor kıyafetli ve yüzleri açık olan saldırganlar, saldırının ardından Pedro Lorca Caddesi boyunca yaya olarak kaçmaya başladı. Ardından Fransa plakalı bir araca binerek bölgeden uzaklaşmaya çalışan zanlılar, çıkış yolu bulamayınca aracı bırakıp tekrar yaya şekilde kaçtı.
KISA SÜREDE YAKALANDILAR
Yerel polis ekiplerinin hızla müdahalesiyle iki saldırgan kısa sürede yakalandı. Üçüncü şüpheli ise sivil muhafızlar tarafından gözaltına alındı. Tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SOSYAL MEDYADA ÖRGÜT PROPAGANDASI
Caner Koçer'in ölümünün ardından Daltonlar örgütüne sempati duyan bazı sosyal medya kullanıcıları videolu paylaşımlar yaparak örgüt propagandası içerikli içerikler yayınladı. Güvenlik kaynakları, sosyal medya platformlarında paylaşılan bu içeriklere yönelik takip başlatıldığını bildirdi.