Devrilen traktörün sürücüsü "rops demiri" sayesinde hayata tutundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen traktörün sürücüsü "rops demiri" sayesinde hayata tutundu

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Çorum'da dere yatağına devrilen traktörün içinde sıkışan sürücü, rops demirinin oluşturduğu yaşam alanı sayesinde hayata tutundu. Sürücü, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

33 yaşındaki Rıza Solar idaresindeki traktör, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağlar Sokak'ta dere yatağına devrildi. Kazada inşaat malzemesi yüklü römork da traktörün üzerine düştü. Sürücü, traktörün rops demirinin oluşturduğu yaşam alanına sıkıştı.

KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Solar'ı sıkıştığı yerden kurtardı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Solar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşte olay yerinden kareler:

Devrilen traktörün sürücüsü 'robs demiri' sayesinde hayata tutundu

Devrilen traktörün sürücüsü 'robs demiri' sayesinde hayata tutundu

Devrilen traktörün sürücüsü 'robs demiri' sayesinde hayata tutundu

Devrilen traktörün sürücüsü 'robs demiri' sayesinde hayata tutundu

AA / Tugay Göktürk - 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi İtfaiye Çorum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Halit:

bu çardaklar traktörlerin emniyet kemeri gibidir hayat kurtarır

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title