Devrilen traktörün sürücüsü "rops demiri" sayesinde hayata tutundu
AA - 3. Sayfa
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Çorum'da dere yatağına devrilen traktörün içinde sıkışan sürücü, rops demirinin oluşturduğu yaşam alanı sayesinde hayata tutundu. Sürücü, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
33 yaşındaki Rıza Solar idaresindeki traktör, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağlar Sokak'ta dere yatağına devrildi. Kazada inşaat malzemesi yüklü römork da traktörün üzerine düştü. Sürücü, traktörün rops demirinin oluşturduğu yaşam alanına sıkıştı.
KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Solar'ı sıkıştığı yerden kurtardı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR
Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Solar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşte olay yerinden kareler:
AA / Tugay Göktürk - 3. Sayfa