Yaşlı adam, köy evinde yanmış halde bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde 84 yaşındaki adamın cesedi, yalnız yaşadığı köydeki evinde yanmış halde bulundu.

CESEDİ YANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay, Alaca ilçesine bağlı Karatepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki evinde yalnız yaşayan Kazım Güngör'e (84) yemek götürmek için ilçe merkezinden gelen köy azası İrfan Bahadır, Güngör'ün evini yanmış halde buldu. Eve giren Güngör, yanmış bir insan cesedi ile karşılaştı. Bahadır'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

KÖYDE YALNIZ YAŞIYORMUŞ

Olay yerine gelen ekipler, evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından evde bulunan ceset, Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığı'na götürüldü. Cesedin köyde yalnız yaşayan Kazım Güngör'e ait olduğu değerlendiriliyor. Köy sakinlerinin kış mevsiminde ilçe merkezinde yaşadığı, Güngör'ün ise köyde yalnız olduğu öğrenildi. Köy azası İrfan Bahadır'ın zaman zaman Güngör'e yemek götürmek için köye geldiği ve en son 3 gün önce Güngör'ü gördüğü öğrenildi.