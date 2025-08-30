Çorlu'da sabaha karşı korkunç olay: Arabanın altında metrelerce sürüklenerek can verdi

Tekirdağ Çorlu'da yol ortasında oturduğu öne sürülen bir kişi, yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Yaklaşık 85 metre araç altında sürüklenen adam feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı 04.15 sıralarında Çorlu - İstanbul yolu üzeri Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Yol ortasında oturduğu iddia edilen Erkan Ekinci (39), İstanbul istikametine seyreden Kadir Y. idaresindeki 59 PB 898 plakalı otomobilin altında kaldı. Yaklaşık 85 metre araç altında sürüklenen Erkan Ekinci, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Trafik Büro ve Devriye Ekipler görevlileri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası arabanın altından çıkarılan Ekinci'nin cansız bedeni, savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Kadir Y., ifadesi için Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

"Köpeğe vurdum zannettim"

Arabanın altında kalan şahsı fark etmediğini ifade eden sürücü Kadir Y., "Yolun ortasında otuyormuş. Ben geçerken vurdum ses geldi, köpeğe vurdum zannettim. Biraz ilerledim, ses gelmeye başlayınca durdum" diye konuştu.

Çorlu'ya iş için gelmiş

4 çocuk babası Erkan Ekinci'nin Kayseri'den Çorlu'ya çalışmaya geldiği ve inşaat işçiliği yaptığı öğrenildi.

Kazadan birkaç saat önce alkollüymüş

Erkan Ekinci'nin olaydan birkaç saat önce, Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı civarında yolda yürürken çevredeki vatandaşlara laf attığı ve aşırı alkollü olduğu ortaya çıktı.

Aydınlatmaların yanmaması dikkat çekti

Öte yandan, kazanın olduğu Salih Omurtak Caddesi ile İstanbul Caddesi'nin bağlandığı bölgede cadde aydınlatma lambalarının bir kaçının yanmaması dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ