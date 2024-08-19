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Çocuklarına uyuşturucu satan çeteyi uyarmaya giden anne, uyuşturucu satıcıları tarafından öldürüldü

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Oakland'da sekiz çocuk annesi Maria Ramos, esrar sattığı iddia edilen gençlerle tartışırken öldürüldü. Ramos ve annesi satıcıları uyarmaya gitmişti. Kamera görüntüleri, Ramos'un araçtan indiği ve vurulduğu anı gösteriyor. Üç şüpheli tutuklandı. Ramos'un annesi aileyi şehirden taşımayı düşünüyor. Oakland artan suçla mücadele ederken, Belediye Başkanı Thao FBI soruşturması ve azil girişimiyle karşı karşıya. Polis, yetersiz kaynaklarla mücadele ediyor.

Oakland'da sekiz çocuk annesi Maria Ramos, çocuklarına esrar sattığı iddia edilen genç uyuşturucu satıcılarıyla tartıştığı sırada öldürüldü.

Ramos ve annesi Blanca Velasco, satıcıları takip edip uyarmaya karar verdi. Güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelilerin bir kavşakta durduğunu ve Ramos'un araçtan indiğini gösteriyor. Araçtaki gençler ateş açtı ve Ramos kaçarken vuruldu.

Velasco, kızının sadece saklandığını düşündüğünü, ancak daha sonra onu kan içinde yerde bulduğunu anlattı. Polis, olay yerine geldiğinde Ramos'u kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Üç şüpheli gözaltına alındı, biri 16 yaşında ve diğeri 19 yaşındaki Isaiah Gomez. Gomez suçlamaları reddetti ve ayak bileği monitörüyle serbest bırakıldı.

Velasco, kentin ilerici Bölge Savcısı Pamela Price'ın katilin yetişkin olarak yargılanmayacağından endişe ediyor. Şimdi torunlarına bakmakla yükümlü ve aileyi Oakland'dan taşımayı planlıyor.

Oakland, artan suç oranları ve siyasi karmaşayla mücadele ediyor. Belediye Başkanı Sheng Thao, FBI baskını ve azil girişimiyle karşı karşıya. Polis Memurları Derneği, Thao'nun istifasını talep ediyor.

Çocuklarına uyuşturucu satan çeteyi uyarmaya giden anne, uyuşturucu satıcıları tarafından öldürüldü

Çocuklarına uyuşturucu satan çeteyi uyarmaya giden anne, uyuşturucu satıcıları tarafından öldürüldü

Çocuklarına uyuşturucu satan çeteyi uyarmaya giden anne, uyuşturucu satıcıları tarafından öldürüldü

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri 3-sayfa Dünya Çocuk Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

VEFA:

İşte bu mesele bizim meselemiz. Bizim Filistin meselesi, Arap savunuculuğu meselemiz yok. Uyuşturucu çetelerinin, haraç mafyalarının kökünü kurutmak, göçmenleri ülkelerine göndermek, trafik kazaları, ekonominin iyileştirilmesi vd... acilen bunlara ağırlık verilmeli!...

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