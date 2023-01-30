Kaçan topu almak için metruk binaya giren çocuklar, çürümüş ceset buldu

Merkez Mahallesinde 12 yaşlarındaki 5 arkadaş araç trafiğine kapalı olan 123. sokakta top oynamak için bir araya geldi. Çocukların topu uzun süredir metruk haldeki bir villanın üst katına kaçtı. Binanın durumundan çekinen çocuklardan 3'ü sokakta beklerken, 2'si binaya girerek toplarını aramaya başladı.

CESET BULDULAR

Üst katta ağır bir koku algılayan çocuklar hemen ardından duvarın dibinde battaniyeye sarılmış halde yatan çürümüş cesedi gördü. Çocukların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın 55 yaşındaki Mustafa Seçen olduğu belirlendi.

EVSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seçen'in cesedi, önce Kemer Devlet Hastanesi Morguna, ardından otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Seçen'in Kemer'de kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığı ve evsiz olduğu öğrenildi.

ÇEVRE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Kemerde kuyumculuk yapan Gönül Saraç'a ait olan evin kadının vefatından sonra metruk hale geldiği, işgal, hırsızlık, yangın gibi olayların yaşandığı bir yer haline geldiği belirtildi. Evsizlerin barınağı haline gelen binada son olarak ceset bulunmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren çevre sakinleri, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.