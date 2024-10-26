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Doktordan akılalmaz plan! Çocuğuna nafaka ödememek için dolandırıcılığa başvurdu

Doktordan akılalmaz plan! Çocuğuna nafaka ödememek için dolandırıcılığa başvurdu
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İstanbul'da üroloji uzmanı bir doktor, çocuğuna nafaka ödememek için sahte resmi evrak düzenleyerek maaşındaki haczi kaldırdı. Dolandırıcılığı ortaya çıkan doktora sahtecilik suçundan dava açıldı. Hakan Arısan isimli doktor, dava sonucunda meslekten ihraç edildi. Ayrıca 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da yaşayan Üroloji Uzmanı Hakan Arısan, çocuğunun nafakasını ödememek için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Sahte resmi evrak düzenleyerek maaşı üzerindeki haczi kaldırdı. Sahtecilik nedeniyle aleyhine açılan ceza davası sonucunda meslekten ihraç edildi.

NAFAKA ÖDEMEMEK İÇİN SAHTE EVRAK DÜZENLEDİ

En son Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji Uzmanı olarak çalışan Doktor Hakan Arısan, aleyhine Resmi Evrakta Sahtecilik Suçundan verilen ceza kararının kesinleşmesiyle meslekten ihraç edildi. Doktor Hakan, çocuk nafakası nedeniyle kendi maaşından icra müdürlüğünün yaptığı kesintiyi engellemek amacıyla icra müdürlüğüne ait2ayrı sahte haciz fek müzekkeresi düzenlediği/düzenlettiği, sahte imzalı belgeleri ,doktor olarak çalıştığı hastanenin maaş mutemetliğine elden vererek çocuk nafakasını kestirdi.

Çocuğuna nafaka vermemek için başvurduğu yöntem 'yok artık' dedirtti

Hakkında şikayet ile yapılan savcılık soruşturması neticesinde; icra müdürlüğündeki dosyanın borçlusu konumunda olduğu, bu haliyle icra müdürlüğü adına belge oluşturup bu belgeleri hastaneye aynı anda vererek kullanması nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçundan sorumlu olacağı ve dosya kapsamında müsnet suçu işlediği anlaşılmış olmakla düzenlenen iddianameyle hakkında ceza davası açıldı.

Çocuğuna nafaka vermemek için başvurduğu yöntem 'yok artık' dedirtti

2 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Resmi evrakta sahtecilik suçu evrakta sahtecilik suçu nedeniyle açılan ceza davası neticesinde aleyhine 2 yıl hapis cezasına mahkumiyet kararı verildi

Hakkında daha başkaca suçlardan adli sicil kaydı bulunan, Prof. Dr. Volkan Arısan ve Doç. Dr. Serdar Arısan'nın abisi olan doktor Hakan Arısan, en son işlediği Resmi Evrakta Sahtecilik sucundan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Müdürlüğünün 02/08/2023 tarihli kararı ile kararın ,İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce tebliği ile doktor olarak devlet memuru mesleğinden ihraç edildi.

Doktordan akılalmaz plan! Çocuğuna nafaka ödememek için dolandırıcılığa başvurdu

BENZER BİR DURUM ABD'DE YAŞANDI

ABD'de yaşayan Jesse Kipf, çocuğunun nafakasını ödememek için ölü kayıt sistemini hackledi. Kipf, kendini ölü göstererek nafakadan kurtuldu. Bununla kalmayan Kipf, başka eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini, özel iş ve kamu ağlarını da hackleyerek erişim bilgilerini başkalarına satmaya da çalıştı. Yakalandıktan sonra suçunu itiraf eden Kipf, bunları 'kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını' söyledi. Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Asliye Ceza Mahkemesi Dolandırıcı İstanbul Çocuk

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Yorumlar (1)

KRAL GELDİ BEN:

Çocuğuna değil eşine nafaka ödemek istemiyor. Bu halde mağdur olan binlerce kişi var.

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