Çocuğun Anneden Gözyaşlarıyla Yardım İsteği

Adana'da annesi tarafından bıçakla kovalanan kızın, annesinin tutuklama haberinin ardından ağladığı görüntüler ortaya çıktı. 10 yaşındaki E.H.Y., annesinin tutuklanmasının ardından sosyal medyaya yüklediği görüntüde, "Annemin çıkmasını istiyorum, lütfen annemi kurtarın yanlış anlaşılma bu" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, 23 Ağustos günü öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Y. (35), 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'ye bıçak çekti. Kız korkuya kapılarak sokağa kaçıp çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde anne Ayşegül Y.'yi gözaltına aldı. Kızı E.H.Y. ise akrabalarının evinde bulunarak koruma altına alındı. Anne, ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Ayşegül Y., kızını koruduğunu, ona bıçak çekmediğini söyledi. Savcıda ifade veren kadın, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tutuklama haberiyle çocuk gözyaşlarına boğuldu, yakınları tepki gösterdi

Annesi Ayşegül Y.'nin tutuklama haberini alan E.H.Y., adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu. Çocuk ağladığı sırada yakınları, "İyi mi ettin? Böyle iyi mi" diye tepki gösterdi.

E.H.Y., annesinin sosyal medya hesabına yüklediği görüntüde kurtarılması için gözyaşı döktü. Çocuk yüklediği görüntüde, "Benim annem öyle biri değil aslında, benim annemle hiçbir sorunum yok. Beni sadece onlarda korumak istedi. Annemin çıkmasını çok istiyorum. Lütfen annemi kurtarın yanlış anlaşılma bu, herkes gerçek sanmış. Tamam saçımı çekti neden? Onların yanına gitme diye çekti, bıçağı da onlara çekti. Siz konuyu çok uzatıyorsunuz, cani anne diyorsunuz. Benim annem cani değil, beni bu yaşa getirdi, onun sayesinde büyüdüm" sözlerine yer verdi. - ADANA