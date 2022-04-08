'Çocuğa taciz' iddiasıyla bıçaklanıp sokakta gezdirilen kişinin olay sırasında oruçlu olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır Sur'da, 13 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekip taciz ettiği iddiasıyla önce darp edilen, ardından bıçakla öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Arslan'ın taciz olayından 3 gün sonra aynı bölgede fotoğraf çekince çevredekilerin "tacizci" diye öldürdüğü ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, 13 yaşındaki G.S.'nin "Fotoğrafımı çeken bu değil, bıyıklı biriydi" dediği kişinin bulunması amacıyla çalışmalarına başladı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Alanlarında uzman olan ekip, bıyıklı gerçek tacizciyi tespit etmek amacıyla söz konusu bölgede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile işyerlerine ait güvenlik kameralarına incelemeye aldı.

SU VERMEK İSTEMİŞLER 'ORUÇLUYUM' DEMİŞ

"Benim ağabeyim oruçlu öldüğü için şehit oldu" diyen Süleyman Arslan, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Olay sırasında bir kadının su vermek istediği ağabeyim yaralı bir şekilde 'Oruçluyum' diyerek suyu içmeyi kabul etmedi. Böyle bir insan nasıl tacizci, kötü bir insan olabilir" ifadelerini kullandı.

"BİZ DEVLETE GÜVENİYORUZ"

Sözlerinin devamında suçluların hak ettiği cezayı bulacağını belirten Arslan, "Ölü bir kişiye iftira attılar. Biz devlete güveniyoruz. Gerçek tacizci kimse bulunacak ve ağabeyimi bir iftira uğruna öldürenler de hak ettiği cezayı alacaktır" şeklinde konuştu.

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