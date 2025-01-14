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Cinsel istismara uğradığını iddia 12 yaşındaki kız, yüksek dozda ilaç alarak intihar etti

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İngiltere'de 12 yaşındaki otizmli Semina Halliwell'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Cinsel istismara uğradığını iddia eden Semina'nın ölümünde polis ihmalinin olup olmadığı araştırılıyor. Anne Rachel Halliwell, kızının yaşadığı travmayı ve polislerin durumu ciddiye almamasını eleştirdi. Semina, Haziran 2021'de ilaç alarak intihar girişiminde bulundu ve üç gün sonra yaşamını yitirdi.

İngiltere'de yaşanan trajik olayda, 12 yaşındaki Semina Halliwell'in ölümüyle ilgili adli soruşturma başladı. Cinsel istismara uğradığını iddia eden otizmli Semina'nın ölümünde polis ihmalinin olup olmadığı araştırılıyor.

Bootle Belediye Binası'ndaki duruşmada konuşan anne Rachel Halliwell, kızının yaşadığı travmayı ve sonrasında gelişen olayları anlattı. Halliwell, "Kızım normal ve mutlu bir çocuktu, ancak bu olay onu tamamen değiştirdi. Polislerin umursamaz tavrı ve şikayetini ciddiye almaması durumu daha da kötüleştirdi" dedi.

Soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre, polis memurları Semina'ya "Bu senin sözüne karşı onun sözü" diyerek olayı geçiştirmeye çalıştı. Ayrıca dava sürecinin iki yıl sürebileceği söylenerek genç kız caydırılmaya çalışıldı.

Semina, aynı kişinin başka bir kıza da saldırdığını öğrendikten sonra şikayetçi olmak istedi. Ancak Haziran 2021'de ilaç alarak intihar girişiminde bulundu ve üç gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, İngiltere'de çocuk istismarı vakalarında polisin tutumu ve adli süreçlerin yetersizliği konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. Soruşturma yarın polis memurlarının ifadeleriyle devam edecek.

Cinsel istismara uğradığını iddia 12 yaşındaki kız, yüksek dozda ilaç alarak intihar etti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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