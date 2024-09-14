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Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu

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İngiltere'de 37 yaşındaki Marlena Meczynska-Shiibashi isimli piyano öğretmeni, cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşının uyuduğu sırada üzerine çamaşır suyu dökerek vahşice saldırdı ve sevgilisinin cinsel organını kesmeye çalıştı.

İngiltere'nin Hastings bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Marlena Meczynska-Shiibashi isimli bir piyano öğretmeni, sevgilisinin kendisiyle cinsel birliktelik yaşamayı reddetmesi üzerine öfkeden deliye döndü. Adamın uyuduğu sırada önce cinsel organına çamaşır suyu döktü ardından ise bıçağı uyluklarına sapladı.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Ülke gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili ifade veren adam, "Panik içinde uyandım. Tuvaletimi yaptığımı düşünmüştüm. Yaradan akan kan olduğunu ancak aşağıya baktığımda anlayabildim. Sonra ona baktım ve yüzünün tamamen öfkeyle dolu olduğunu ve elinde bir bıçak tuttuğunu gördüm. Bıçakla bana doğru geliyordu. Kendimi bir kartonla savunmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu

MAHKEME SAVUNMASINI İNANDIRICI BULMADI

Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına saldıran öğretmen ise "Beni taciz etmeye kalktı, ben de bıçakladım" diyerek kendini savundu. Ancak mahkeme heyeti yapılan bu savunmayı inandırıcı bulmayarak kadını 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Hasan:

Olgun Kızıltepe kardeşim hep böyle ilginç değişik ve gereksiz haberleri nereden buluyorsun. Bize ne bu haberden yahu.

45
2
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Salih Kandıralı:

iyi yapmış

2
14
yanıtYanıtla
MEHMET EMİN BİRGÜL:

erkeğe şiddete hayır :) kadınlar rahat bırakın artık bu erkekleri demek bu günleride görecektik

3
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