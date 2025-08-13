Cinli Köyde Geceleyen Maceraperest Anlarını Paylaştı

Cinli Köyde Geceleyen Maceraperest Anlarını Paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki terk edilmiş 'cinli köy'ü ziyaret eden genç maceracı İbrahim Koyuncu, köyde bir gece geçirerek o anları kaydetti. 15 yıl önce cinlerin yerleştiği söylentileriyle terk edilen köydeki harabe haneleri dolaşan Koyuncu, korkutucu deneyimlerini açıkladı.

İstanbul'da yaşayan bir macerasever, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve cinlerin sardığı söylentisi sonrası terk edilen köye giderek bir gece konaklamak istedi. Besmele çekerek köyü dolaşan genç maceracı, o anları kaydetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine terk edildi. Adı "cinli köy"e çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti. Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü. Konuyla ilgili video ve bilgilere ulaşan İbrahim Koyuncu (26), köyü ziyaret etmek istedi. İstanbul'da yaşayan ve adrenalin tutkunu olan Koyuncu, köyde bir gece geçirdi. Terk edilen haneleri tek tek gezen İbrahim Koyuncu, o anları kaydetti. Besmele ile evlere giren genç, "Tüylerim ürperdi, gerçekten çok korkutucu" dedi.

İstanbul'da yaşadığını ve bu tip yerleşim yerlerine gittiğini ifade eden İbrahim Koyuncu, "Mağaralara, terk edilmiş yerlere giderim genelde. Oralarda videolar çekerim. Bu köyü internette araştırırken buldum. Terk edilmiş cinli köy deniliyordu. Doğruluğu sorgulamak için bu köye sabahlamaya geldim. Terk edilmiş camii ve evlerden oluşan bir köy. Şimdi hepsini tek tek gezeceğim. Daha önce birçok köye gittim. Rotada gideceğim çok yer var. Ekstrem sporlar ile uğraşıyorum, aynı zamanda mağaralar, askeri tüneller, sığınaklara gidiyorum. Tehlike neredeyse ben oradayım. Adrenalin bağımlısıyım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dışişleri Bakanı Fidan: YPG oyun bozan durumunda, sisteme entegre olmuyor

Operasyon an meselesi! Bakan Fidan'dan "Sabrımız taşıyor" mesajı
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek

AK Parti'ye geçeceği konuşulurken WhatsApp konuşmaları sızdı
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
Kerem Benfica'ya bu fotoğrafla veda etti

Dün geceye damga vuran kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.