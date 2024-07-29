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Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı

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Sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı Vesile Yiğit'in eşi İsak Yiğit'i (50), evinin önünde çıkan tartışmada tüfekle öldüren Mustafa Günel tutuklandı. Vesile Yiğit'in olay anında sosyal medyadan yaptığı canlı yayının görüntüleri de ortaya çıktı.

Tokat'ta sosyal medya Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı şahsı evinin önünde tüfekle ateş ederek öldüren Mustafa Günel tutuklanırken, olay anının sosyal medyadaki canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN "ATATÜRK" TARTIŞMASI, KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, 27 Temmuz'da Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vesile Yiğit'i, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi. İkili arasındaki sürtüşme, küfürlü tartışmaya dönüştü. Sosyal medyadaki tartışma sonrası Mustafa Günel, Vesile Yiğit'e Tokat'ın Zile ilçesinde oturduğunu belirterek, evinin konumunu attı. Mersin'de yaşayan Vesile Yiğit, eşi İsak Yiğit (50), oğlu Hakan Yiğit (20), Halil İbrahim Yeşil (20) ve Caner Gündüzlü (21) ile birlikte otomobille Mustafa Günel'in oturduğu adrese geldi.

EVİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLİNCE TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören Günel, aşağıya indi. Taraflar arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan Mustafa Günel, evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İsak Yiğit, kanlar içerisinde yere yığıldı. Yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsak Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa Günel tutuklanırken, İsak Yiğit'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Mersin'e gönderildi.

TUTUKLANDI

Mustafa Günel, ifadesinde, "Vesile Yiğit, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ediyordu. Bu nedenle tartıştık. Sonra yakınları ile birlikte Mersin'den Zile'ye gelip, evimin önünde beni darbettiler" dedi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Günel tutuklandı.

Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Vesile Yiğit'in olay anında sosyal medyadan yaptığı canlı yayının görüntüleri ortaya çıktı.

Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Günel Sosyal Medya Suç 3.Sayfa Haberler

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