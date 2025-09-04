Haberler

CHP'nin Kurultay İptali İçin Mahkeme Kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, ilgili dosyaların talep edilmesine karar verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal istemiyle açılan dosyaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini istedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının kararında bulunan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl, Yedek Üyeleri ve İl Disiplin Kurulu Asıl ile Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ve CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler sebebiyle açılan davaya bakan İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinden dosyaları talep edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
