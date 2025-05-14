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CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle Silivri'de düzenlenen son mitingde neredeyse küfrediyordu. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ile Nurettin Yıldız'ı kalabalığa yuhalatan Özel, "Çatalca Müftüsü ile bu Nurettin Yıldız'ı birlikte yuhalayın anasını." dedi.

CHP tarafından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından hem illerde hem de ilçelerde düzenlenen mitingler devam ediyor. İlçe mitinglerinin beşincisi Silivri'deki Atatürk Meydanı'nda düzenlendi.

NURETTİN YILDIZ'I HEDEF ALDI

Burada toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'a sözleri nedeniyle daha önceki mitinglerde yuhalattığı Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun yanına bu kez yazar Nurettin Yıldız'ı da ekledi.

CHP lideri Özel neredeyse küfrediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

NEREDEYSE KÜFREDİYORDU

Özel, kalabalığa yuhalama çağrısı yaptığı sırada ise neredeyse küfrediyordu. "Çatalca Müftüsü ile bu Nurettin Yıldız'ı birlikte yuhalayın anasını..." diyen Özel'in, sözlerini yarıda kestiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Dün, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek istediği sırada polislere saldıran 15 kişi gözaltına alındı.

CHP lideri Özel neredeyse küfrediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

Bugün, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 15 kişiden 6'sı çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMesut korkmaZ:

bunların kendi düşünce ve fikirlerinden başka kimsenin mini saygı ve merhameti yok sorarsan herkes için özgür düşünce ve fikirler içi. calisioz derler yerse

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Haber YorumlarıMahir günüç:

ilk defa özgür özele bu nurettin yıldızı protesto yuhalaması için destek veriyorum

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Haber Yorumlarıfatih cega:

Sanki siyasetçi değil.

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Haber YorumlarıAli Yurt:

Bu sefer tokat değil ?? yersin kukla

Yorum Beğen58
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Haber YorumlarıExit RS:

yuuuuuuuuuu size müftü

Yorum Beğen16
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