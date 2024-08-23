Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti

Kaliforniya'daki bir hapishaneye yönelik tehlikeli bir uyuşturucu kaçakçılığı planı, trajik bir sonuçla ortaya çıktı. Bir federal mahkum ve iki suç ortağı, hapishaneye fentanil ve diğer uyuşturucuları postayla gönderme komplosu kurmakla suçlandı. Bu komplo, masum bir posta odası çalışanının ölümüne neden oldu.

Olay şöyle gelişti: ABD Atwater Cezaevi mahkumu Jamar Jones, dışarıdaki iki kişiyle iletişime geçerek hapishanede satmak üzere uyuşturucu gönderilmesini ayarladı. 9 Ağustos sabahı, gardiyan Marc Fischer, "yasal posta" olarak gizlenmiş bir mektubu açtığında içinde şüpheli kağıtlar buldu. Fischer ve bir meslektaşı mektuba dokunduktan kısa süre sonra hastalandılar. Fischer, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Yapılan incelemeler, mektubun amfetamin, fentanil ve sentetik esrar ile bulaşmış olduğunu ortaya çıkardı. Suçlanan kişiler 20 ila 30 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya.

Bu olay, federal hapishanelerde uyuşturucu kaçakçılığının ciddi bir sorun olduğunu gösterdi. Cezaevi Bürosu (BOP), önlem olarak bazı hapishanelerde mahkumların mektuplarını fotokopi çekmeye başladı. Ayrıca, uyuşturucuların hapishaneye girişini engellemek için yeni bir yasa tasarısı sunuldu, ancak henüz onaylanmadı.

Bu trajik olay, hapishane sistemindeki güvenlik açıklarını ve uyuşturucu kaçakçılığının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.