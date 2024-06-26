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Cezaevinden tahliye olan Nihal Candan, kapanmak istediğini söyledi: Bir şey dersiniz diye çekiniyorum

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Dolandırıcılık şebekesine üye olmakla suçlanan ve tutuklandıktan sonra yemek yememe hastalığına yakalandığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Günün ayetini paylaşıp kapanmak istediğini söyleyen Candan, "Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey dersiniz diye çekiniyorum açıkçası..." ifadelerini kullandı. Candan'ın paylaşımına "Onlyfans için içerik üretirken Allah için mi yapıyordun?" yorumu yapıldı.

Dolandırıcılık çetesine üye olduğu suçlamasıyla tutuklanan ve anoreksiya (yemek yememe) hastalığına yakalandığı gerekçesiyle tahliye olan Nihal Candan, bu kez de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddiasıyla 14 Kasım 2023'te gözaltına alınmış ve 16 Kasım'da da tutuklanmıştı. Nihal Candan "Anoreksiya nevroza" adı verilen hastalığa yakalanmış ve tahliye edilmişti.

Cezaevinden tahliye olan Nihal Candan, kapanmak istediğini söyledi: Bir şey derseniz diye çekiniyorum

GÜNÜN AYETİNİ PAYLAŞIP KAPANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tahliye olduğundan beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Nihal Candan geçtiğimiz günlerde de doğum gününü kutlamış ve paylaşımına "suçlu değil" notunu düşmüştü. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nihal Candan bu kez de günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği ifade etti.

Cezaevinden tahliye olan Nihal Candan, kapanmak istediğini söyledi: Bir şey derseniz diye çekiniyorum

"KAPANMAK İSTİYORUM AMA..."

Nihal Candan, sabah namazına uyanmak istediğini söyleyip, başının kapalı olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey dersiniz diye çekiniyorum açıkçası..." ifadelerini kullandı.

Cezaevinden tahliye olan Nihal Candan, kapanmak istediğini söyledi: Bir şey derseniz diye çekiniyorum

PAYLAŞIMLARINA BİR SÜRÜ YORUM GELDİ

Candan'ın dikkat çeken paylaşımları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Candan'a, "Onlyfans için içerik üretirken Allah için mi yapıyordun?", "Hapiste olman lazım, adalet elbet işler", "Hala gösteriş peşindesin" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

ömer:

Bizim birşey dememizin bir hükmü yok. hüküm ve hikmet sahibi Allah'a Hamd olsun.

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Baba Yabgu:

Kapanmış hali mi bu

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Nuri Aga:

İşinize gelmeyince yemek yememe hastası olursunuz...

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