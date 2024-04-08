Antalya'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, "Gücünü yasalardan, desteğini muazzez milletimizden alan Türk Polis Teşkilatımız, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başardı" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şube Başkanı Hanifi Eker, Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Antalya Şube Başkanı Emekli Emniyet Müdürü Aykut Baltacı, Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Gazileri Terör Mağdurları Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zeki Kılınç, Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkan Yardımcısı Barış Kurucu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emekli emniyet müdürleri, emniyet personelleri katıldı. Tören alanına gelen İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik protokol üyeleriyle selamlaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından sona erdi.

"Türk Polis Teşkilatımız, milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Çevik, "Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Kurulduğu 1845 yılından itibaren tarihini kahramanlık destanlarıyla süsleyen Türk Polis Teşkilatı, cumhuriyetimizin ikinci asrını yaşadığımız günümüzde, değişen teknoloji doğrultusunda her geçen gün gelişmekte, ilk günkü vatanseverlik ruhu ve heyecanı ile çalışmalarını Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde, yurt içinde ve yurt dışında destanlar yazarak sürdürmektedir. Gücünü yasalardan, desteğini muazzez milletimizden alan Türk Polis Teşkilatımız, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Meslektaşlarımın görevlerini ifa ederken en büyük gücü, halkımızın güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan yüksek vazife şuurudur. Milletimizin bizlere duyduğu bu güveni pekiştirmek, onlara en iyi hizmeti sunmak öncelikli vazifemizdir" sözlerine yer verdi.

"Milletçe yaşadığımız büyük acılarımızda devletin yardımsever ve şefkat eli, 7/24 yanında olan dostudur"

Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Polis, bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır" sözleri ile devam eden Çevik, "Direktifi doğrultusunda, toplumun huzuru, anayasal hak ve hürriyetlerin koruyucusu olma bilinciyle görevimizi azimle sürdürmekteyiz. Polisin kanun uygulayıcı görevi vatandaşlarımızın anayasal hak ve hürriyetlerinin korunmasının bir gerekliliğidir. Bu görev polisin soğuk yüzü olarak görülse de aslında; vatandaşlarımızın hukuk sistemiyle temas kurmasının başlangıç noktası, mağduriyetlerinde koşup çaldığı ilk kapı, milletçe yaşadığımız büyük acılarımızda devletin yardımsever ve şefkat eli, 7/24 yanında olan dostudur" dedi.

Huzurun ve güvenliğin teminatı Türk Polis Teşkilatı

Böylesi muteber bir teşkilatın mensubu olmaktan daima onur ve gurur duyduğunu ifade eden Çevik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu gururu daha da geliştirmek ve yüceltmek bizlerin sorumluluğundadır. Kanunların bizlere verdiği yetkiyi kullanan teşkilatımızın her mensubu, dürüst, tarafsız, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve kanunlara saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına, anayasaya, toplumun ve cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlıdır. Huzurun ve güvenliğin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 179. yıl dönümünü kutladığımız bugünde, 'Halka Hizmet, Hakk'a Hizmettir' düsturunu şiar edinerek canla başla, gece gündüz demeden çalışan emniyet teşkilatımıza desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza bir kez daha huzurunuzda canı gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizin manevi çatısı devletimizi ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi; göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız için, vatanımızın bekası ve milletimizin huzuru ve varlığı için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizdir. Onların milletimize emaneti, ailelerinin ailemiz olduğunu, evlatlarının evlatlarımız olduğunu, aziz hatıralarının ise bizi millet yapan en önemli değerlerimizden olduğunu asla unutmayacağız." - ANTALYA