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'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
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İstanbul Emniyeti, kendisini 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun Beykoz'daki villasına operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda villada; kaya kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun Beykoz'da bulunan villasına operasyon düzenledi.

İÇERİDEN ÇIKANLAR 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

5607 sayılı 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, Cengiz Şıklaroğlu evinde bulunamazken yapılan aramalarda 1 adet kaya kartalı, 1 adet Nil timsahı, 2 adet cennet papağanı, 1 adet anakonda yılanı, 1 adet Boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna Tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin firari olan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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