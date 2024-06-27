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"Öğrencisi öldürdü" deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı

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Kocaeli'de başından tabanca ile vurularak öldürülen müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi, 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesinde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, "Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur" dedi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tabanca ile başından vurularak öldürülen müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi, 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesine getirildi, helallik alındı. Ailesi, yakınları, meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarıyla Çoğaç'ı son yolculuğuna uğurladı.

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahir Çoğaç'ın cenazesi, Çayırova Kent Mezarlığı morgundan alınarak, cenaze nakil aracıyla görev yaptığı Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ne götürüldü, helallik alındı. Programa Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Mahir Çoğaç'ın eşi ve 2 çocuğu, sendika temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve Çoğaç'ın yakınları katıldı. Çoğaç'ın küçük kızı, oğlu ile eşi, yakınları tarafından teskin edildi.

Kaymakam'dan öldürülen müdür yardımcısı ile ilgili önemli açıklama: Cinayetin husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz

"HUSUMETTEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, "Mahir Bey dün sabah evinin önünde cinayete kurban gitti. Rahmetli müdür yardımcımız, bizimde yakından tanıdığımız, 18 yıldır ilçemizde görev yapan değerli bir eğitimciydi, herkes tarafından çok sevilen biriydi. İyi bir baba ve iyi bir eğitimciydi ama kendisiyle alakası olmayan, suçu günahı olmayan cinayetle öldürüldü. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu cinayet tamamen dış kaynaklıdır. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur. Hocamız kendi hayatını kurtarmak ve güzel bir hayat için burada bulunuyor. O nedenle eski ya da yeni mezunu öğrenciyle ilgisi yoktur. Bazı basın yayın kuruluşlarında yazıldığı gibi öğretmen öğrenci cinayeti değildir. Bunu özelikle vurgulamak istiyorum. Caniler yakalanmıştır" dedi. Okuldaki programın ardından Mahir Çoğaç'ın cenazesi, namazın kılınacağı Atatürk Mahallesi'ndeki Osman Nuri Aksoy Cami'ne getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Çayırova Akse Mezarlığında toprağa verildi.

Kaymakam'dan öldürülen müdür yardımcısı ile ilgili önemli açıklama: Cinayetin husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çayırova Kocaeli Baba Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Halit:

haberi anlayan yazsın

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Hashmet Altaic:

Bence haber yön saptırma

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Kemal Demir:

Bu ve bunun gibi tüm haberlerin özeti şudur, bireyler ve toplum olarak ucuruma doğru sürükleniyoruz ama kimsenin umrunda degil. ülke iceriden yıkılmaya devam ediyor. Düşmani disarida aramaya gerek yok.

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Dağıstan:

Ee , fail sorgusunda ne demiş...

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ibrahim kırtay:

birileri öğretmeni eski bir öğrencisi tarafından öldürüldüğünü yaymış fakat öğretmenin asıl ölüm nedeni kan davasıdır,Allah mekanını cennet eylesin.

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