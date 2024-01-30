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Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı

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Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.

Kırşehir'de iddiaya göre, psikolojik sorunları olan şahıs elinde bıçakla çatıya çıktı. Şahsın elindeki bıçakla boğazını kesmeye çalışması görenleri korkuttu.

Çatıda dehşet anları: Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı

ÇATIDA BIÇAKLA BOĞAZINI KESMEYE ÇALIŞTI

Olay, Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntılar yaşayan H.İ.; Hamiyet Mahallesi'nde bir apartmanın çatısına elinde bıçakla çıkarak kendini öldürmekle çevrede bulunanları tehdit etti. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde H.İ., elindeki bıçağı boğazına ve karnına götürerek kendine zarar vermeye çalıştı.

Çatıda dehşet anları: Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı

GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

Polisin uzun süreli ikna çalışmasının ardından çatıdan indirilen H.İ., sağlık kontrolü için İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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