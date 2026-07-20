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Dört gece beklediler! Bu görüntü doğudaki ilimizde çekildi

Dört gece beklediler! Bu görüntü doğudaki ilimizde çekildi Haber Videosunu İzle
Dört gece beklediler! Bu görüntü doğudaki ilimizde çekildi
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Bitlis'te dört gece boyunca uygun hava şartlarını bekleyen gözlemciler, üç gecelik çekim çalışmasının ardından Deniz Kulağı Bulutsusu (Lagoon Nebula) ile Üç Boğumlu Bulutsu'yu (Trifid Nebula) aynı karede görüntülemeyi başardı.

  • Bitlis'te düşük ışık kirliliği sayesinde Lagoon ve Trifid bulutsuları aynı karede görüntülendi.
  • Bulutsular Dünya'dan yaklaşık 4-5 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.
  • Çekimler dört gece uygun hava koşulu beklendikten sonra üç gece boyunca yapıldı.

Bitlis'te düşük ışık kirliliği, gökyüzü gözlemcilerine eşsiz bir astrofotoğraf fırsatı sundu. Kentin ışık kirliliğinin düşük olduğu bölgelerinde gerçekleştirilen astrofotoğraf çalışmasında, dünyadan yaklaşık 4 ila 5 bin ışık yılı uzaklıktaki iki önemli gök cismi aynı karede buluşturuldu.

"BEKLEMEYE DEĞDİ"

Doğa Gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, çekim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Bitlis'in gökyüzü gözlemleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Önen, " Bitlis, ışık kirliliğinin düşük olduğu illerimizden biri. Dört gece süren uygun hava şartlarını bekledikten sonra üç gece boyunca elde ettiğimiz çekimlerle nihayet iki bulutsunun Bitlis semalarındaki geçişini kaydettik. Deniz Kulağı Bulutsusu ile Üç Boğumlu Bulutsu yaklaşık 4 ila 5 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Uzayın binlerce ışık yılı derinliğinden gelen bu ışıltıları görüntülemek mutluluk vericiydi. Tüm bu emeğin sonunda ortaya çıkan kareler gerçekten beklemeye değdi" dedi.

İKİ GÖK CİSMİ AYNI KAREDE

Bitlis semalarında görüntülenen Lagoon ve Trifid bulutsuları, gökyüzü fotoğrafçılığının sabır ve uzun süreli gözlem gerektiren çalışmalarından birinin sonucunda aynı karede yer aldı. Binlerce ışık yılı uzaklıktaki iki dev bulutsunun görüntülenmesi, Bitlis'in astrofotoğraf ve gökyüzü gözlemi açısından taşıdığı potansiyeli bir kez daha ortaya koydu. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

biz düşük maaş alan emeklilerde altı ay bekledik neticede sahte enflasyon rakamlarıyla elli kuruş zam yapmışlar.

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