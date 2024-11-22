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Çankırı'da cenazeye giden midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı

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Çankırı'da cenazeye gitmek üzere yola çıkan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı- Kızılırmak kara yolu Dedeköy mevkiinde 07.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. A.K'nin kullandığı 34 YL 3278 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Çankırı'da cenazeye giden minibüs şarampole devrildi: 29 yaralı

29 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan 29 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

CENAZEYE GİDİYORLARDI

İstanbul'dan hareket eden midibüste bulunan vatandaşların, yakınlarının cenaze törenine katılmak için Çorum'un Sungurlu ilçesine gittiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çankırı'da cenazeye giden midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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