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Çankırı'da alevler hızla ilerliyor! 4 köy tahliye edildi

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı. Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, hızla ilerleyen alevler nedeniyle 4 köy tahliye edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Çankırı'da alevler hızla ilerliyor! 4 köy tahliye edildi

ÇANKIRI'DA ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Ilgaz ilçesi Keseköy köyü mevkisinde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Çankırı merkez ve ilçelerden bölgeye orman, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının yayılmasını önlemek adına helikopter desteğiyle birlikte ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda ise "Çankırı Ilgaz'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.

Çankırı'da alevler hızla ilerliyor! 4 köy tahliye edildi

4 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler tahliye edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Çankırı'da alevler hızla ilerliyor! 4 köy tahliye edildi

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri ise, yangının söndürülmesi ve evlerine geri dönebilme umuduyla gelişmeleri endişeyle izliyor. Mustafa Kuluş adlı vatandaş, "Ankara'dan Ilgaz'a eşi dostu ziyarete gelmiştim. Ben de yangının olduğu Aşağıdere köyündenim. Anons edilerek köyden bizi tahliye ettiler. Yanımıza sadece giyim ve özel eşyalarımızı alabildik. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Memleketimizde böyle bir yangının olmasına çok üzüldük. Ormanın ve canlıların yanması bizi çok üzdü. Yangın hala devam ediyor. İnşallah hemen söner" dedi.

Çankırı'da alevler hızla ilerliyor! 4 köy tahliye edildi

"KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ"

Yangın bölgesinde açıklama yapan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yangının şu ana kadar yaklaşık 500 hektarlık bir alanı etkilediğini belirterek, "Korktuğumuz başımıza geldi. 4 köyümüzü tahliye ettik ve vatandaşlarımızı güvenli bölgelere yerleştirdik. Havadan ve karadan gelen ekiplerle yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyoruz. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılıyor. Şu an yapabileceğimiz en iyi şey, rüzgarın kesilmesi için dua etmek" dedi.

Çankırı'da alevler hızla ilerliyor! 4 köy tahliye edildi

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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