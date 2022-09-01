Cani kocadan, adliye girişindeki gazetecilere tepki: "Çekin, iyi çekin" 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 ay önce evlendiği karısını boğazını keserek öldüren M.A. adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere, "Çekin, iyi çekin. Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe" diyerek tepki gösterdi. Olay, Kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A'nın dedesine ait bağ evine gelen 2 aylık evli çift, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada eşine sinirlenen M.A, eşi Nejla Aydoğdu'nun boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. EŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Nejla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. "ÇEKİN İYİ ÇEKİN" Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, iyi çekin. Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Koçarlı Aydın 3. Sayfa Haberler

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