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Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 12.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında saat 21.42'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada deprem yerin 12.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak rapor etti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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