Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında saat 21.42'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada deprem yerin 12.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak rapor etti.