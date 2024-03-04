Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da panikle 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti

Bursa'da bir vatandaş, Çanakkale'de gerçekleşen 4,9 şiddetindeki deprem nedeniyle yaşadığı panikle 2. kattan aşağıya atlayarak yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 km altında gerçekleşen deprem İstanbul da dahil olmak üzere Marmara'daki birçok şehirde hissedildi.

PANİKLE 2. KATTAN ATLAYAN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, "Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.