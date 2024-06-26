Çanakkale'de orman yangını! Alevler dünyaca ünlü Assos Antik Kenti'ne sıçradı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Assos Antik Kenti'ne kadar ulaştı. Alevler saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada, kültür varlıklarının zarar görmediğini belirterek, "Soğutma çalışması ve gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Örenyeri 27, 28, 29 Haziran'da ziyarete kapatıldı." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi.

ZAMANA KARŞI MÜCADELE BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme ekipleri ile Ayvacık Belediyesi itfaiye personeli sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

ALEVLER ANTİK KENTİN GİRİŞİNE KADAR GELDİ

Maki yangını, Assos Antik Kenti girişine kadar sıçradı. Ekipler antik kentin zarar görmemesi için havadan ve karadan müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, ANTİK KENT ZİYARETE KAPATILDI

Yangın kontrol altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale'de Assos Örenyeri yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı, Kültür varlıklarını zarar görmedi. Soğutma çalışması ve gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Örenyeri 27, 28, 29 Haziran'da ziyarete kapatıldı." denildi.

1 ARAZÖZ YANDI

Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken alevlerin arasında kalan bir arazöz yanarak kullanılmaz hale geldi.

İşte yangında havadan çekilen görüntüler: