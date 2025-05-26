Çanakkale'de Kaybolan Yetkili Ölü Bulundu

Çanakkale'de Kaybolan Yetkili Ölü Bulundu
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Çanakkale'de doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, 27 saatlik arama çalışmaları sonucunda Gürlek Şelalesi yakınlarında ölü bulundu.

Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun Gürlek Şelalesi yakınlarında cansız bedenine ulaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, dün saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında 17 kişilik grup ile doğa yürüyüşü yaptığı sırada kayboldu. Grup durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 25 kişilik asayiş timi ve 1 iz takip köpeği, 2 dron, Çanakkale AFAD'dan İl Müdürü, 1 Şube Müdürü ve 6 kişilik arama kurtarma ekibi, 1 dron, AKUT'tan 5 kişilik arama kurtarma ekibi ve köylülerden oluşan yaklaşık toplam 50 kişilik ekibe ilave olarak AFAD Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli illerinden 70 kişilik AFAD Arama Kurtarma ekibi görevlendirildi.

Bölgede devam eden 120 kişilik ekiple arama çalışmaları sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, 27 saat sonra Gürlek Şelalesi yakınlarında ölü bulundu.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kazdağı'nda yürüyüş yaptığı sırada, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Adatepebaşı Köyü Gürleyik Şelalesi civarında kaybolan vatandaşımızın bulunması için Jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve çevre illerden gelen destek ekipleri ve bölge halkının katılımıyla kapsamlı arama kurtarma çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.34 itibarıyla vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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