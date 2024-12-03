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Çanakkale'de Aile Şiddeti: Kayınpederi Öldüren Sanığa Müebbet Ceza İstemi

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Çanakkale'de, ailevi nedenlerle cinnet geçiren Can Birol'a, kayınpederini öldürmek ve 4 kişiyi yaralamak suçlarından müebbet ve 10,5 yıl hapis cezası talep edildi. Olay, tartışma sırasında yaşanan bıçaklı saldırı sonucu meydana geldi.

Çanakkale'de kayınpederini öldürüp, eşini ve 3 kişiyi yaralayan sanık için müebbet ve 10,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, ailevi nedenlerden dolayı cinnet geçiren şahıs, kayınpederini bıçaklayarak öldüren Can Birol'a (25), 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından mübbet hapis ve toplam 10,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 22 Haziran tarihinde İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki bir evde meydan geldi. İddiaya göre, bir gün önce Can Birol eşi Esennur Birol ailesi, aile içi şiddet ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Can Birol hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine Can Birol şikayetin ardından Esennur Birol'un ve ailesinin bulunduğu eve gitti. Ailevi nedenlerden dolayı Can Birol ile eşi Esennur Birol ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Can Birol yanında getirdiği bıçak ile evde bulunan kayınpederi Oktay Dülek'i sağ koltuk altından, eşi Esennur Birol'u kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi Tahsin Aydı sol kolundan, eşinin anneannesi Vildan Aydı (57), karın bölgesinden, eşinin teyzesi Gizem Çelik'i yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can Birol'un bıçakladığı kayınpederi Oktay Dülek sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Can Birol'un yaraladığı eşi Esennur Birol, eşinin dedesi Tahsin Aydı, eşinin anneannesi Vildan Aydı ve eşinin teyzesi Gizem Çelik hastanelerde tedavi altına alındı. Şüpheli Can Birol ile olay anında yanında bulunan arkadaşı O.S. olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, suç aletiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cuma Pazarı'ndaki köprü altında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Birol çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arkadaşı O.S. serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifade veren Can Birol, olayda kendisine sopalarla saldırıldığını iddia etti. "Yerde bulduğum bıçağı alarak, kendimi koruma amaçlı bıçağı sağa sola salladım" diyen Birol, olayın bu şekilde yaşandığını belirtti.

O.S. ise ifadesinde, Can Birol'un ailesiyle tartışmasının kavgaya dönüştüğünü anlatarak, olay anında tarafların ellerinde sopalar bulunduğunu ve Can Birol'un kendini savunmaya çalıştığını öne sürdü.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, Can Birol hakkında 'kasten öldürme' ve 4 kişiyi 'kasten yaralama' suçlarından iddianame hazırladı. Can Birol için kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis ve 4 kişiyi yaralama suçundan ise toplam 10,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Çanakkale'de Aile Şiddeti: Kayınpederi Öldüren Sanığa Müebbet Ceza İstemi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YÜKSEL - 3.Sayfa
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