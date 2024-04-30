Çalıştığı aile sağlığı merkezinde çok kadınla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktor Thomas Plimmer'in tıp lisansı iptal edildi

Cinsel bağımlılığı olan bir doktor, hastalarını tedavi etmek yerine bir aile sağlığı merkezinde birçok kadınla ilişkiye girdiği için doktorluk lisanlı ömür boyu iptal edildi.

Cambridge mezunu 40 yaşındaki Thomas Plimmer hakkında bir dizi profesyonel davranış suçu mahkeme tarafından ispatlandı. Mahkeme, doktorun davranışlarını "tıbbi bir durum" sonucu olarak açıklayan Plimmer, bu durumun meslekle bağdaşmadığına hükmetti.

Duruşmada, Plimmer'ın iş yerinde hastalarını tedavi etmesi gereken zamanlarda düzenli cinsel ilişkiler yaşadığı belirtildi. Altı şikayetçiden suçlamalarla karşı karşıya kalan Plimmer, Wiltshire2ın bazı kadınlarla istekleri dışında zorla ilişkiye girdiği ifade edildi.

A olarak adlandırılan kadın, Dr. Plimmer ile cerrahisinde düzenli olarak cinsel ilişkiye "kandırılarak" girdiğini ve sıkıntısını gidermek için bir "cinsel obje" olarak kullanıldığını hissettiğini söyledi. Tıp Uzmanları Mahkemesi'nde ifade veren Dr. Plimmer, tüm eylemlerinin karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini ve her şeyin cinsel bağımlılığı etrafında şekillendiğini savundu.

Ayrıca, "tıbbi durumu" üzerinde çalıştığını ve nüksetme riskinin düşük olduğunu belirtti. Mahkeme, bazı suçlamalarla ilgili olarak Dr. Plimmer hakkındaki davayı "ispatlanmış ve kararlaştırılmış", diğerleriyle ilgili olarak ise "ispatlanmamış" olarak buldu.

İspatlanan suçlamalar arasında,A'nın iş yerindeyken bir başka kadınla cinsel ilişkiye girerken çekilmiş istenmeyen bir videoyu göndermesi, pantolonunun açık olduğu bir durumda kadının elini kıyafetlerinin üzerinden ereksiyon halindeki penisine dokundurması ve onun önünde mastürbasyon yapması yer alıyor.

B olarak bilinen başka bir kadınla, iş saatleri içinde aile sağlığı merkezinde oral seks yaptığını itiraf etmişti. Ayrıca, çalışma saatleri içinde başka bir şikayetçi olanC ile de cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmişti.